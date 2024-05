Nemos Drehscheibe und mehr, das du beim ESC im TV nicht sehen konntest

LED-Technik war dabei ein wesentlicher Bestandteil des Bühnendesigns. So konnten die fünf leuchtenden Würfel auf 460 Quadratmetern verschiedenste visuelle Effekte erzeugen. Zusammen mit den LED-Böden ergaben sich 1000 Quadratmeter Leuchtfläche, die visuell bespielbar waren. 2168 Lichtquellen liessen die Malmö Arena zusätzlich erstrahlen. Ihre Programmierung habe allein vier Wochen gedauert, schreiben die Veranstalter . Insgesamt hing am Dach des Veranstaltungsgebäudes 204 Tonnen schwere Technik.

Die Planung und Umsetzung der Bühne für den ESC wurde sechs Monate im Voraus gestartet. Das Kreuz war dabei kein verstecktes Zeichen, dass die Schweiz gewinnen wird, sondern sollte dafür sorgen, dass die Musikfans hautnah dabei sein und die Künstlerinnen und Künstler in der Mitte des Publikums performen konnten. Mit beweglichen LED-Würfeln, Leuchtböden, Licht- und Videotechnik liess sich die Bühne für die Auftritte und individuellen Wünsche der 37 Acts in Szene setzen.

Beim Eurovision Song Contest sind nicht nur die Choreografien und Lieder der Sängerinnen und Sänger Kunst, die Veranstaltung ist auch ein wahres Meisterwerk der Regie. Eine Kunst, deren Ziel es ist, eben nicht gesehen zu werden – zumindest im Fernsehen. Deshalb mag es manchen, der nicht live vor Ort in Malmö war, verblüffen, was da alles noch so auf der ESC-Bühne abging.

In Hamburg gibt's jetzt die Formel-1-Rennstrecke aus Monaco in Miniatur

Man muss kein Motorsport-Fan sein, um an Monaco zu denken, wenn jemand «Formel 1» sagt. Das Miniatur Wunderland in Hamburg hat sich diese Assoziation als Vorbild genommen und an der Umsetzung und dem Bau von einem Mini-Monaco und der dazugehörigen Formel 1-Rennstrecke des Grand Prix gearbeitet. Ganze elf Jahre wurde entwickelt und programmiert, um die Vision von schnellen Sportwagen, dröhnenden Motoren und glamourösem F1-Flair im kleinen Monaco möglich zu machen.



Viel Liebe floss dabei in die detaillierte Ausarbeitung der Bauwerke. Unbedingt mit dabei sein müssen natürlich der Yachthafen der Reichen und berühmte Gebäude wie der Fürstenpalast, das Casino, die Kathedrale oder das Ozeaneum (wo sich sogar Bewegung in den Pools findet!).