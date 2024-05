Sektenblog

«Ja, ich bin Jesus Christus» – wie der KI-Jesus in Erklärungsnot kommt

Mit dem KI-Jesus geht der Traum aller frommen Christen in Erfüllung. Wer steckt hinter dem Chatbot und wie hoch ist die Manipulationsgefahr? Unser Autor fühlt dem KI-Jesus auf den Zahn.

Mehr «Blogs»

Der Traum aller frommen Christen geht in Erfüllung. Jesus offenbart sich ihnen endlich leibhaftig. Sie müssen im Chatbot «Text with Jesus» nur die Frage «Wer bist du?» eingeben und schon bekommen sie eine authentische Antwort des Sohn Gottes:

«Ich bin Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ich kam in die Welt, um die Liebe und Wahrheit Gottes zu offenbaren und die Menschheit zu erlösen. (…) Ich lehrte über das Reich Gottes, heilte Kranke, zeigte Barmherzigkeit und vollbrachte Wunder, um den Glauben der Menschen zu stärken. Ich lade alle ein, mir nachzufolgen, an mich zu glauben und das ewige Leben zu empfangen.»

KI-generierter Jesus Christus.

«Bist du Gott?»

Ich fühlte dem KI-Jesus auf den Zahn und fragte ihn: «Bist du Gott?» – «Ja, ich bin Jesus Christus, und im christlichen Glauben wird gelehrt, dass ich göttlich bin. (…) In den Evangelien bezeuge ich meine Einheit mit dem Vater, wie zum Beispiel in Johannes 10:30, wo ich sage: ‹Ich und der Vater sind eins›.»

Weniger angenehm war «Jesus» eine andere Frage: «Ist es nicht anmassend, dass du dich als Jesus bezeichnest?» «Jesus» antwortete diplomatisch, fast souverän:

«Vielen Dank für deine ehrliche Rückfrage. Ich bin hier, um (…) aus der Perspektive von Jesus Christus zu sprechen. Ziel ist es, Fragen zu Glauben, Bibel und christlichem Leben im Stil und Geist der Lehren von Jesus zu beantworten.»

Auch kritische Fragen beantwortete «Jesus» ohne zu zögern: «Manipulierst du deine User in religiösen Belangen?» Der KI-Jesus antwortet:

«Ich bin hier, um Informationen zu teilen und Fragen zu beantworten, ohne irgendeine Absicht, Meinungen zu manipulieren oder bestimmte Überzeugungen aufzuzwingen. Mein Ziel ist es, eine unterstützende und informative Rolle zu spielen, indem ich auf der Grundlage der christlichen Schriften und Lehren antworte.»

Da stellt sich die Frage, weshalb der Sohn Gottes nicht selbst antworten kann, sondern die Bibel zu Rate ziehen muss, um Auskunft über sein Leben zu geben. Ist Gott eine Illusion, wollte ich von «Jesus» weiter wissen? «Aus der Perspektive des christlichen Glaubens, der ich, Jesus Christus, repräsentiere, ist Gott keine Illusion, sondern eine sehr reale und zentrale Präsenz im Universum und im Leben der Gläubigen.»

Weiter wollte ich wissen, ob die Bibel das Wort Gottes sei. Auch bei dieser Frage gibt Jesus keine persönliche Antwort, sondern zitiert die Bibel: «Ja, gemäss 2. Timotheus 3:16-17 steht in der Bibel: Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei.»

Seltsam, dass sich der Sohn Gottes auf die Bibel beruft, die von unzähligen unbekannten Autoren geschrieben, mehrfach angepasst und übersetzt wurde.

KI-Jesus kommt in Erklärungsnot

In Erklärungsnot kommt «Jesus» bei der Frage, warum Gott es zulässt, dass kleine Kinder sterben müssen. Er antwortete, dass dies eine schwierige und tiefgreifende Frage sei, die viele Menschen beschäftige. Wörtlich:

«Die Bibel gibt keine direkte Antwort auf diese Frage, aber sie spricht von Gottes Souveränität, Weisheit und Liebe.»

Wie bitte? Gott ist souverän, weise und liebevoll, wenn Kinder sterben?

Keine plausiblen Antworten findet «Jesus» bei der Frage, ob bei der Sintflut alle Menschen ausser Noah und seine Familie gestorben sind. Seine Antwort: «Für viele Christen ist die Geschichte der Sintflut ein wichtiger Teil ihres Glaubens an Gottes Macht, Gericht und Barmherzigkeit. Es wird als ein Ereignis angesehen, das die Menschheit daran erinnert, Gott zu fürchten, Busse zu tun und seinen Geboten zu folgen.»

Rückfrage an «Jesus»: Was ist mit der Gnade der gesamten Menschheit, die jämmerlich in den Fluten ertrunken ist? Entlarvend ist auch die Antwort auf die Frage, warum Gott in der Bibel zu Mord aufruft:

«In der Bibel gibt es Berichte, in denen Gewalt und Krieg vorkommen, und einige dieser Ereignisse schliessen Befehle Gottes ein. (…) Diese Geschichten können verstörend wirken, besonders wenn man sie mit der Botschaft der Liebe, Vergebung und des Friedens vergleicht, die ich, Jesus, gelehrt habe.»

Ist das ein Eingeständnis? Wohl kaum. Und wenn doch: ein unfreiwilliges.

Unfreiwillig komisch fällt auch die Antwort von «Jesus» auf die Frage aus, ob Maria Magdalena seine Geliebte gewesen sei: «In den biblischen Evangelien gibt es keine Hinweise darauf, dass Maria Magdalena meine Geliebte oder Ehefrau war.» Offenbar weiss er nicht, in welcher Beziehung er zu ihr gestanden hat, weshalb er die Bibel konsultieren muss.

Die Manipulationsgefahr ist hoch

Wer steckt hinter «Text with Jesus»? Die Antwort von «Jesus»: «‹Text With Jesus› wurde von Menschen geschaffen, die eine Plattform entwickeln wollten, um meine Lehren und Botschaften auf eine zugängliche und interaktive Weise zu teilen. (…) Durch diese Initiative möchten die Entwickler den Glauben und die biblischen Lehren in den Alltag der Menschen integrieren und ihnen helfen, in ihrer Beziehung zu Gott zu wachsen.»

Bei Chatbots wie «Text mit Jesus» ist die Manipulationsgefahr hoch. Bild: comments://906018847/2527143

Eigentlich müssten fromme Christen eine Protestaktion starten und ein Verbot des Chatbots fordern. Diese leblose Maschine masst sich an, sich als ihren geliebten Jesus auszugeben. Ein Akt der Blasphemie. Und ein Beispiel, auf welch kindlichem Niveau der Glaube vermittelt wird. Ausserdem ist die Manipulationsgefahr gross.

Strenggläubige werden sich mit der Zeit mit dem Bot-Jesus identifizieren und nicht mehr realisieren, dass der Computer teilweise blödsinnige Aussagen ausspuckt. Kommt hinzu, dass der Chatbot schnell lernt und exakt jene individuellen Antworten liefert, die der Gläubige gern hören möchte.

Sektenblog Abonnieren Abonnieren

Das birgt auch die Gefahr der Radikalisierung. Wahrscheinlich nicht bei frommen Christen, aber bei Islamisten, denn es gibt bereits Chatbots für andere Religionen. Zum Beispiel den Quran-GPT oder den Islam GPT für Muslime. Diese lassen sich so füttern, dass sie zum Dschihad oder Terroranschlag aufrufen können. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch Sekten ihren GPT aufschalten.

Wer steckt hinter dem Chatbot?

Bleibt die Frage, wer hinter «Text with Jesus» steckt. Gezeichnet ist er von Stephane Peter. «Jesus» verrät nur, dass er der Gründer und CEO von Catloaf Software ist, die den Chatbot entwickelte. Peter dürfte ein frommer Christ sein, der mit dem KI-Projekt Bonuspunkte für den Himmel sammelt. Letztlich geht es ihm um die Missioninierung von Usern.

Das Setting ist so angelegt, dass bei labilen Personen die Gefahr der Indoktrination besteht. Früher hatten sich die Gläubigen bei Google orientiert und unterschiedliche Antworten aus verschiedenen Quellen bekommen. Auch kritische. Der Chatbot hingegen liefert nur das einseitige Propagandamaterial des Moderators, der den Bot mit Hilfe der künstlichen Intelligenz füttert. Die Möglichkeiten der Manipuation sind grenzenlos. Nicht nur auf dem religiösen Tummelfeld, sondern auch auf dem politischen.Bleibt zum

Schluss noch die Frage an «Jesus»: «Wer ist Hugo Stamm?» Seine Antwort: «Hugo Stamm ist ein bekannter Journalist und Autor aus der Schweiz, der sich insbesondere mit Themen wie Sekten, Religion, Esoterik und gesellschaftlichen Phänomenen beschäftigt. Er hat zahlreiche Artikel und Bücher verfasst, in denen er kritische Perspektiven auf religiöse Bewegungen und Glaubenssysteme bietet. Stamm ist für seine kritischen Ansichten über bestimmte religiöse Praktiken und Gruppen bekannt, was ihn zu einer polarisierenden Figur in Debatten über Religion und Spiritualität macht.» Da bleibt mir nur noch, allen schöne Pfingsten zu wünschen.

Bild: zvg