Elise Chabbey hat die Strapazen bei der Premiere von Paris - Roubaix offenbar gut verdaut. In Abwesenheit von Marlen Reusser mischt die Genferin an der Women's Tour ganz vorne mit.



Am zweiten Tag der sechs Etappen umfassenden Rundfahrt durch Grossbritannien liebäugelte Chabbey sogar mit ihrem ersten Sieg auf der World Tour. Die 28-Jährige vom Team Canyon SRAM gehörte einer zehnköpfigen Spitzengruppe an, die nach 102 km in Walsall den Tagessieg unter sich ausmachte. Im Sprint musste sich Chabbey jedoch mit Platz 6 begnügen. Es siegte die Niederländerin Amy Pieters.



Weil Chabbey unterwegs fleissig Bergpunkte sammelte, steht sie in dieser Sonderwertung ganz an der Spitze. In der Gesamtwertung verbesserte sich die Schweizerin um 13 Positionen in den 6. Rang. Ihr Rückstand auf die französische Leaderin Clara Copponi beträgt zehn Sekunden. (dab/sda)

Bild: keystone