🇸🇮 Tadej Pogacar v Matej Mohoric

💥 Huge crash before the finish line

🧱 Cobbles causing trouble



Weniger als zwei Wochen vor der Tour de France hat Titelverteidigermit dem Gewinn der heimischeneine erfolgreiche Hauptprobe hingelegt. Der 23-jährige Slowene gewann am Sonntag auch die Schlussetappe über 155,7 km von Vrhnika nach Novo Mesto und liess sich den Gesamtsieg nicht mehr nehmen.Pogacar gewann 2020 und 2021 dieund ist auch in diesem Jahr wieder der Topfavorit. Am ehesten wird noch seinem Landsmannzugetraut, in den Kampf um den Gesamtsieg einzugreifen. Pogacar will sich nun die nächsten Tage ganz auf den Tour-Start am 1. Juli in Kopenhagen konzentrieren und plant keine Teilnahme an den nationalen Meisterschaften am kommenden Wochenende. (pre/sda)