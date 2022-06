Noè Ponti verpasst an den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest über 200 m Delfin als Vierter eine Medaille. Olympiasieger Kristof Milak verteidigt mit Weltrekord den WM-Titel.

Bild: keystone

Dem 21-jährigen Tessiner, vor Jahresfrist in Tokio sensationell mit Olympia-Bronze über 100 m Delfin, fehlten 0,68 Sekunden zu WM-Bronze. In 1:54,29 kam er in der ungarischen Hauptstadt bis auf neun Hundertstel an seinen am Vortag in den Halbfinals geschwommenen Schweizer Rekord heran.



«Statt Vierter ist es immer besser, Dritter zu werden. Dennoch bin ich nicht enttäuscht. Ich zeigte ein gutes Rennen», so Ponti, der auch darauf hinwies, dass er vor Jahresfrist an den Olympischen Spielen über die vier Bahnlängen im Delfin-Stil Zehnter geworden sei. «Ich habe mich also verbessert und bin in Form», hält der Tessiner fest. Ponti blickt deshalb mit Zuversicht dem Wettkampf über 100 m Delfin entgegen: «Alles ist möglich.»



Gold sicherte sich erwartungsgemäss Olympiasieger und Titelverteidiger Kristof Milak aus Ungarn, der in 1:50,34 zugleich seinen eigenen Weltrekord von 2019 um 39 Hundertstel unterbot. Silber ging an den Franzosen Léon Marchand (1:53,37), Bronze an den Japaner Tomoru Honda. (sda)