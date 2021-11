Wie die Schweizer Frauen werden auch die Curler des CC Genf um Skip Peter De Cruz an den Europameisterschaften in Lillehammer nicht mehr aus eigener Kraft weiterkommen können. Einen eigenen Sieg im letzten Round-Robin-Umgang vom Donnerstagmittag gegen Deutschland vorausgesetzt, kommen die Schweizer nur dann in die Halbfinals, wenn die Italiener gegen die ambitionslosen, als Absteiger feststehenden Finnen verlieren. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist gering.



Am Mittwoch zeigte die Schweiz zwei Gesichter. So unterlegen die Schweizer den WM-Zweiten Schottland bei der 1:7-Niederlage waren, so überlegen waren sie am Abend Dänemark. Die Dänen gaben beim Stand von 2:12 nach sechs Ends auf. (ram/sda)

Bild: keystone