Derhat ein denkwürdiges Challenge-League-Spiel gewonnen. Nach einemwurde die Partie in Wil mit über dreissig Minuten Verspätung angepfiffen. Die Wiler gingen drei Mal in Führung, drei Mal glich Aarau aus – undDer 22-jährige Donat Rrudhani war Aaraus Matchwinner: Er traf zum 2:2, zum 3:3 und erzielte in der 69. Minute den Siegtreffer.Auch die anderen Freitagsspiele gingen an zwei Teams, die noch mit dem Aufstieg liebäugeln dürfen.schlug Xamax mit 2:1,siegte auswärts in Yverdon mit 4:1. Am Samstag empfängt Winterthur zuhause Stade Lausanne-Ouchy und Thun strebt drei Punkte gegen Absteiger Kriens an. (ram)