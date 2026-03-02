recht sonnig
Rat der Weisen

Beziehung: Ich will Dominanz, aber mein Partner ist leider viel zu lieb

Bild
Bild: Shutterstock
«Ich will Dominanz – aber mein Partner ist leider viel zu lieb»

02.03.2026, 10:0102.03.2026, 13:25

Frage von tine:

Liebe alle

Ich habe einen liebevollen, warmen, respektvollen Partner. Er ist das Gegenteil von toxisch. Und genau das ist das Problem im Bett. Alle meine Expartner waren leider menschlich gesehen nicht das gelbe vom Ei, aber im Bett hat es immer perfekt für mich gepasst. Da ich mir wünsche, dominiert zu werden und das oft leider auch Typen waren, die abseits des Schlafzimmers auch dominieren wollten, hat das dann früher oder später zu Trennungen geführt. Ich will nicht dominiert werden, wenn ich die Tine im Alltag bin, sondern nur im Schlafzimmer. Einen Parnter zu finden, der auch so denkt und das so respektieren und akzeptieren kann, ist sehr schwierig, finde ich.

Ich wünsche mir manchmal mehr Dominanz von meinem Mann. Nicht Gewalt, nicht Erniedrigung, sondern klare Führung. Ich will überrascht werden, festgehalten werden. Aber er ist so vorsichtig, so bedacht darauf, nichts falsch zu machen, dass jede Bewegung sich anfühlt wie eine Frage. Ich weiss auch, dass er das nur mir zu liebe tut und halt nicht so ist. Und das merkt man natürlich ...

Er sagt: „Sag mir, was du willst.“ Ich verstehe den Satz. Aber genau das tötet die Stimmung. Ich will nicht Regie führen. Ich will, dass er übernimmt. Wenn ich versuche, es anzusprechen, wird er verunsichert. Er denkt, er sei „zu langweilig“ oder „nicht männlich genug“. Das stimmt nicht. Er ist unglaublich attraktiv. Aber er ist so sehr darauf fokussiert, mich zu respektieren, dass er mich gar nicht mehr begehrt im Sinne von „nehmen dürfen“. Und ich weiss nicht, wie ich ihm erklären soll, dass Lust und Machtspiele nichts mit seiner Persönlichkeit zu tun haben.

Ich weiss irgendwie nicht mehr, wie ich das noch retten soll, kann? Darüber geredet haben wir eine Million Mal, es ändert nichts daran, dass er nicht der Typ dafür ist...

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

Themen
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
96 Kommentare
Die beliebtesten Kommentare
avatar
code-e
02.03.2026 10:33registriert November 2018
Hast du ihn schon einmal gefragt, was er sich wünscht? Oder geht es dir nur darum, dass es für DICH stimmt? Ich bekomme nicht das Gefühl, dass dir SEINE Gefühle wichtig sind. Krasses Beispiel für ich will dies, ich will das
14912
Melden
Zum Kommentar
avatar
Roli_G
02.03.2026 10:32registriert Januar 2021
Der Satz "Und ich weiss nicht, wie ich ihm erklären soll, dass Lust und Machtspiele nichts mit seiner Persönlichkeit zu tun haben. " lässt mich etwas ratlos zurück. Hat denn die Lust auf Machtspiele nicht durchaus etwas mit seiner Persönlichkeit zu tun? Vielleicht will er keine Machtspiele?

Mir kommt dieser Beitrag reichlich empatielos rüber.
1045
Melden
Zum Kommentar
avatar
Sappho
02.03.2026 10:11registriert März 2016
Sorry Offtopic: können wir weniger ChatGpt benutzen - auch nicht zum Korrekurlesen: dieser Duktus: „ Ich wünsche mir manchmal mehr Dominanz von meinem Mann. Nicht Gewalt, nicht Erniedrigung, sondern klare Führung.“ Diese „nicht - sondern“-Konstruktion - das halbe Internet ist damit verseucht - mittlerweile sprechen schon Leute in diesem Ki-Sound, das ist echt nervig und langsam bisschen spooky.
9012
Melden
Zum Kommentar
96
