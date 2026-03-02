Liveticker
Rauch bei US-Botschaft in Kuwait ++ Kampfjet-Absturz ++ Warnung vor Atomunfall
- Israel und die USA haben am Samstagmorgen mit einem grossen Angriff auf den Iran begonnen. Die iranischen Revolutionsgarden reagierten mit Drohnen- und Raketenangriffen auf Israel und US-Stützpunkte in der Region. Seither dauert der Krieg an.
- Der Anführer des islamistischen Mullah-Regimes, Ayatollah Ali Chamenei, wurde getötet. Er ist nicht der Einzige. Auch weitere hochrangige Militärs und Regime-Anhänger wurden in den ersten Tagen des Krieges getötet.
- Der Krieg hat sich auf die ganze Region ausgeweitet, es gab Attacken in Katar, VAE, Jordanien, Oman, Saudi-Arabien, Kuwait, Jordanien und Bahrain.
- Wie es im Iran weitergeht, ist unklar. Auch was Trump genau will, ist nicht bekannt. Die US-Regierung könnte sowohl einen Regimewechsel, als auch ein Szenario wie in Venezuela anstreben.