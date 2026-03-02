wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Liveticker

Krieg in Nahost: Israel und USA greifen Iran an - alle News live

Hier stürzt ein Kampfjet über Kuwait ab. Video: twitter/(at)sentdefender
Liveticker

Rauch bei US-Botschaft in Kuwait ++ Kampfjet-Absturz ++ Warnung vor Atomunfall

02.03.2026, 09:5902.03.2026, 10:35