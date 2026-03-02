freundlich
THAAD-Raketen: US-Vorräte fast leer

epa06249577 (FILE) - A handout file photo made available by the US Department of Defense (DoD) shows the first of two Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) interceptors being launched during a s ...
Die USA haben nur einen kleinen Vorrat an THAAD-Abwehrraketen.Bild: EPA/US DOD/MISSILE DEFENSE AGENCY

Den USA gehen die Abwehrraketen aus – das ist der Grund

US-Präsident Donald Trump rechnet mit einem vierwöchigen Krieg im Iran. Doch Experten warnen, dass die Luftabwehrraketen der USA schon nach zehn Tagen ausgehen.
02.03.2026, 10:4402.03.2026, 11:03

Schon vor der Eskalation am Samstag haben Expertinnen Experten gewarnt, dass die Raketenvorräte der USA rasch aufgebraucht sind. Denn schon bei dem zwölftägigen Angriff im Juni seien rund 25 Prozent der sogenannten THAAD-Abwehrraketen eingesetzt worden, berichtete CNN im Juli. Bis zu 150 Raketen sollen damals eingesetzt worden sein, während im vergangenen Jahr lediglich zwölf neue beschafft wurden. Im Jahr 2024 sollen es elf neue Abwehrraketen gewesen sein. Genaue Zahlen sind jedoch geheim.

«Wir verbrauchen die Raketen schneller als wir sie ersetzen.»
Kelly Grieco

Trotzdem bereitet der Verbrauch Expertinnen und Experten nun Sorgenfalten. Erst vor einer Woche hatte General Dan Caine vom Verteidigungsministerium an Sitzungen des Nationalen Sicherheitsrates Bedenken geäussert. Er ist damit nicht allein. Demnach würden die USA lediglich über ein Arsenal verfügen, das iranische Raketen während etwa zwei Wochen abwehren könnte.

Auch Kelly Grieco vom Stimson Center Think Tank, die früher am Air Command and Staff College gelehrt hatte, sagt gegenüber dem Wall Street Journal: «Wir verbrauchen die Raketen schneller als wir sie ersetzen.» Und den USA mangelt es nicht nur an THAAD-Raketen – THAAD steht für Terminal High Altitude Area Defense. Auch die Patriot-Abwehrraketen und Standard Missiles, kurz SM-3-Raketen, sind eher knapp, wie es im Bericht heisst.

Auch Israel fehlt es an Abfangraketen

In den vergangenen Monaten haben die USA auch etliche Tomahawk-Marschflugkörper eingesetzt. All diese Engpässe könnten die Lage verschärfen, sollte es zu einem Konflikt mit China kommen, warnen die Expertinnen und Experten. Derzeit versuchen die USA deshalb, so rasch wie möglich iranische Drohnen- und Raketenstreitkräfte zu vernichten – bevor die Abfangraketen ausgehen. Das sei auch der Grund gewesen, warum die USA und Israel zuerst zugeschlagen hätten, sagt ein Topbeamter zum «Wall Street Journal».

Zwar komme es den USA entgegen, dass sich Israel am Iran-Krieg beteiligt, doch auch deren Reserven sind nicht gerade voll. Auch hier sind Abfangraketen des Typs Arrow 3 Mangelware. Was das für die aktuelle Entwicklung bedeutet, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Jonathan Conricus, ehemaliger Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, sagt zum «Wall Street Journal»: «Am Schluss kommt es auf Zahlen an. Wie viele Abfangraketen wir haben werden und wie viele Raketenwerfer sie abfeuern können.» (vro)

Mehr zum Iran-Krieg:

Nahostkrieg sorgt für Börsen-Verluste auf breiter Front – Panik bleibt aber aus
Themen
Ein Trio soll Iran vorübergehend führen
1 / 5
Ein Trio soll Iran vorübergehend führen

Irans Präsident Massud Peseschkian
quelle: ap / vahid salemi
Diese Karte zeigt eine Übersicht der Angriffe des Kriegs im Iran nach 48 Stunden
Video: watson
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Ich-möchte-verstehen
02.03.2026 11:00registriert April 2022
Das ist leider eine sehr schlechte Nachricht für die Ukraine, die auch auf die Lieferungen solcher Raketen angewiesen ist. Es zeigt sich einmal mehr, dass globale Abhängigkeiten in den Bereichen Rüstung, Energie, Medikamente und Nahrungsmittel fatal sind. Europa inkl Schweiz muss sich selbst versorgen können.
733
Melden
Zum Kommentar
avatar
klugscheisser84
02.03.2026 11:04registriert Februar 2020
Bei all den Dingen, die gegen einen Krieg sprechen (Völkerrecht als erstes), beginnt Trump einen Krieg, obwohl er zu wenig Munition zur Verteidigung hat? Im ernst?

Kannst du dir gar nicht ausdenken...
659
Melden
Zum Kommentar
avatar
El145
02.03.2026 10:58registriert August 2022
Kurz bevor die Abfangraketen ausgehen wird dann wohl ein weiterer "Friedensdeal" geschlossen, welcher sich Trump dann auf die Liste schreiben wird von "Kriege die ich beendet habe".

Und dann diese Liste als Argument nehmen, warum er den Friedensnobelpreis verdient habe.

Kannst du dir doch nicht ausdenken...

Aber ja, geliefert wie bestellt.

Vielleicht reicht dieser Krieg nicht für einen Regimewechsel im Iran. Aber hoffentlich für einen im weissen Haus.
487
Melden
Zum Kommentar
46
