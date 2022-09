Das Schweizer Nationalteam rückt in Bad Ragaz zum letzten Zusammenzug vor der Winter-WM in Katar ein. Fünf Tage vor dem Nations-League-Spiel in Spanien absolvierte ein Teil des Teams vor knapp 500 Zuschauern auf dem Sportplatz Ri-Au ein paar Trainingsübungen mit Fussball-Kids und anschliessend ein öffentliches Training.



Xhaka und acht weitere Akteure liessen die Einheit zwecks Regeneration aus. So auch Xherdan Shaqiri, der im letzten Spiel mit den Chicago Fire wegen eines muskulären Problems im Oberschenkel ausgewechselt wurde, bis Samstag aber einsatzbereit sein könnte.



Da Shaqiri mit den Chicago Fire die Playoffs in der MLS nicht mehr erreichen kann, läuft derzeit die Suche nach einem Weg, wie er sich nach seinem Meisterschaftsende am 9. Oktober bis zur WM fit halten kann. Eine Option ist gemäss Nationalcoach Murat Yakin, dass Shaqiri temporär mit dem FC Lugano trainieren wird, dem Partnerklub von Chicago. Einsätze in der Super League scheinen aufgrund des bestehenden Kontrakts indes unwahrscheinlich.



Noah Okafor fehlt dem Nationalteam aufgrund von Zahnproblemen, die ihn bereits am Wochenende bei RB Salzburgs Remis gegen Rapid Wien ausser Gefecht gesetzt hatten und einen medizinischen Eingriff erfordern. Anstelle des formstarken Offensivspielers bot Yakin erstmals Luzerns 20-jährigen Vize-Captain Ardon Jashari auf. (sda)

Bild: keystone