Stan Wawrinka greift in wenigen Augenblicken ins Geschehen beim ATP-1000-Turnier in Montreal ein. In der ersten Runde trifft «Stan the Man» auf den Finnen Emil Ruusuvuori Nummer 46 der Welt. Der Sieger dieses Duells trifft in Runde zwei auf den Polen Hubert Hurkacz. Der 37- jährige Wawrinka rangiert aktuell auf Platz 288 der Weltrangliste und will sich, mit Blick auf die US-Open wieder in Form spielen.

Bild: keystone