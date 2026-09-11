Coco Gauff scheitert wie Landsfrau Jessica Pegula – beide US-Amerikanerinnen verpassen den Final in New York. Bild: keystone

US-Duo scheitert am US Open – es kommt zum Duell der alten und der neuen Weltnummer 1

Beim US Open bleibt den Amerikanerinnen der Einzug in den Frauen-Final verwehrt. Aryna Sabalenka und Jelena Rybakina setzen sich in den Halbfinals gegen Jessica Pegula und Coco Gauff durch.

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Auf den Rängen verfolgte unter anderem die frühere First Lady Michelle Obama, wie die Noch-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka Jessica Pegula 7:5, 6:2 bezwang. Jelena Rybakina setzte sich danach in einer wesentlich härter umkämpften Partie 3:6, 6:4, 6:4 gegen Coco Gauff durch.

Beim Matchball für Rybakina schlug Gauff einen Überkopfball ins Aus und besiegelte damit ihr Ausscheiden. «Es war so ein harter dritter Satz, es war ein wirklicher Kampf», sagte Rybakina.

Der Matchball von Jelena Rybakina. Video: SRF

Im Endspiel erwartet die Kasachin erneut eine schwierige Aufgabe. Sabalenka sei eine unglaubliche Spielerin und habe im Halbfinal hervorragend gespielt, betonte Rybakina. Sie müsse deshalb ihr eigenes Niveau steigern.

Bereits seit einigen Tagen steht fest, dass Rybakina nach dem Turnier Sabalenka an der Spitze der Weltrangliste ablösen wird. Die Belarussin hatte im Vorjahr in New York triumphiert und kann deshalb auch mit einer erfolgreichen Titelverteidigung keine zusätzlichen Punkte gewinnen. Rybakina hatte dagegen im vergangenen Jahr bereits im Achtelfinal verloren.

Chance auf den Hattrick

Sabalenka hat dennoch die Chance auf einen besonderen Erfolg: Nach ihren Titeln 2024 und 2025 kann sie das US Open zum dritten Mal in Folge gewinnen. Zuletzt war dies Serena Williams gelungen, die von 2012 bis 2014 dreimal hintereinander triumphiert hatte.

Für Pegula endeten die Titelhoffnungen derweil bereits zum dritten Mal in Serie gegen Sabalenka. Vor zwei Jahren hatte die Belarussin die Amerikanerin im Final bezwungen, in der vergangenen Saison war für Pegula gegen dieselbe Gegnerin im Halbfinal Endstation gewesen.

Diesmal hielt Pegula im ersten Satz bis zum 5:5 mit und erspielte sich sogar eine Breakchance. Danach erhöhte Sabalenka mit ihrem druckvollen Spiel das Tempo. Die Osteuropäerin geriet anschliessend nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis. (nih/sda)