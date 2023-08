Dominic Stricker gelingt die Sensation – am US Open schlägt der Berner Stefanos Tsitsipas. Bild: keystone

Sensation am US Open – Stricker bezwingt Weltnummer 7 Tsitsipas

Dominic Stricker gelingt in der 2. Runde des US Open mit einem Fünfsatz-Sieg gegen die Weltnummer 7 Stefanos Tsitsipas ein veritabler Coup.

Der 21-jährige Dominic Stricker (ATP 128) feierte gegen Tsitsipas seinen grössten Erfolg. Erstmals gewann er gegen einen Top-10-Spieler und erstmals steht er bei einem Grand-Slam-Turnier in der 3. Runde. Und er wird am Montag nach dem US Open zumindest nahe an die Top 100 der Weltrangliste vorstossen.

Stricker verdiente sich den Erfolg, weil er immer ruhig blieb und den Kopf nie hängen liess, auch als er zunächst seine Chancen nicht nutzte – zum Beispiel einen Satzball am Ende des dritten Satzes. Im vierten Durchgang machte der Linkshänder einen 3:5-Rückstand wett und erzwang in einem nervenaufreibenden Tiebreak den Entscheidungssatz.

Das entscheidende Break im fünften Satz. Video: SRF

In diesem zog er gleich auf 3:0 davon und liess sich nicht mehr vom Weg abbringen. Nach 4:10 Stunden brachte Stricker den 7:5, 6:7 (2:7), 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:3-Sieg mit einem Vorhand-Winner auf die Linie ins Trockene. Nun trifft er am Freitag auf den Amerikaner Christopher Eubanks (ATP 30) oder den Franzosen Benjamin Bonzi (ATP 108). (nih/sda)