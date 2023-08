Murat Yakin hat das Aufgebot für die nächsten EM-Qualispiele bekannt gegeben. Bild: keystone

Mit Shaqiri und einem Neuling – das Nati-Aufgebot für die Spiele gegen Kosovo und Andorra

Murat Yakin hat das Aufgebot für die Schweizer Spiele in der EM-Qualifikation gegen den Kosovo und Andorra bekannt gegeben. Der Nati-Trainer verzichtet auf grosse Überraschungen und bietet auch Xherdan Shaqiri auf, obwohl die MLS keine Nati-Pause einlegt.

Erstmals mit im Kreis der Nationalmannschaft ist Filip Ugrinic von den Berner Young Boys. «Er hat sich das mit guten Leistungen verdient. Wir haben ihn schon lange beobachtet», erklärt Yakin.

Nicht im Aufgebot ist hingegen YB-Shootingstar Fabian Rieder, der im Kader der U21-Nati steht. Yakin deutet an, dass der 21-Jährige auch mal eine Pause braucht: «Man sieht aber auch bei ihm, dass die Intensität der letzten Monate und Wochen nicht spurlos an ihm vorbeiging.»

Das Nati-Programm im September: 9. September, 20.45 Uhr: Kosovo – Schweiz

12. September, 20.45 Uhr: Schweiz – Andorra



Die Schweiz bestreitet die nächsten beiden Partien der EM-Qualifikation am 9. September gegen Kosovo in Pristina und am 12. September gegen Andorra in Sitten.

Nach vier von zehn Spieltagen führt die Mannschaft von Yakin die Tabelle der Gruppe I mit zwei Punkten Vorsprung auf Rumänien und drei auf Israel an. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. (abu/sda)