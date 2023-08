Alexander Zverev nahm am US Open einen markanten Duft wahr. Bild: keystone

«Der ganze Court riecht nach Weed» – Marihuana-Geruch versetzt US Open in Aufregung

Was war denn da los? Bei den US Open zieht am Dienstag eine ganz besondere Duftfahne über die Tennisanlagen. Ein Sascha Zverev nimmt es mit Humor.

Alle hatten es wohl gerochen, die sich am Dienstag mit einem Besuch bei den US Open die Zeit vertreiben oder auch dort arbeiteten. Wie Alexander Zverev, der seinem Beruf als Tennisspieler nachkam und nach dem Sieg über den Australier Aleksandar Vukovic (6:4, 6:4, 6:4) auf die besonders würzige Duftwolke angesprochen wurde, die über der Tennisanlage in Flushing Meadows hing.

«Oh mein Gott, es ist buchstäblich überall. Der ganze Court riecht nach Weed», sagte Zverev mit einem Lachen auf Englisch. «Weed», das bedeutet so viel wie Marihuana. Und Deutschlands Tennis-Nummer-eins hatte noch einen weiteren Jargon-Begriff parat: «Das Gras riecht sehr gut», ergänzte der 26-Jährige auf Deutsch.

Der Hamburger spielte seine Erstrundenpartie auf dem viertgrössten Platz, dem 2800 Zuschauer fassenden Court 17, und scherzte danach: «Court 17 riecht definitiv nach Snoop Doggs Wohnzimmer.» Offenbar kennt Zverev sich nicht nur mit Drogen, sondern auch mit Populärkultur aus. Beides gehört ja in gewisser Weise untrennbar zusammen.

Der US-Rapper Snoop Dogg ist einer der bekanntesten Verfechter einer liberalen Drogenpolitik und passionierter Konsument von Joints. In New York hätte Snoop Dogg seine helle Freude, denn in der Stadt sind der Anbau und Konsum von Marihuana legal, wie auch in anderen US-Bundesstaaten, unter anderem in Snoop Doggs Heimat Kalifornien.

Dass es in New York mal nach Marihuana riecht, ist also keine Seltenheit. Der würzige Geruch gilt auch als «inoffizielle Duftnote der Stadt». Woher der Geruch kam, liess sich vorerst nicht beantworten.

Die Griechin Maria Sakkari vermutete nach ihrer Niederlage in der ersten Runde, der Geruch komme aus dem neben dem National Tennis Center gelegenen Corona-Park. Die Halbfinalistin von 2021 fühlte sich dadurch gestört. «Dieser Geruch, oh mein Gott. Ich glaube, es kommt aus dem Park». Sie betonte aber, es habe keinen «Einfluss auf mein Spiel gehabt».

Der amerikanische Tennisverband leitete sogleich eine Untersuchung zu dem Vorfall ein, unter anderem wurden Videoaufnahmen gesichtet. Allerdings konnte auf der Anlage kein Besucher festgestellt werden, der sich eventuell einen Joint genehmigt und damit gegen die Regeln verstossen hätte. Auf der gesamten Tennisanlage herrscht nämlich Rauchverbot. (t-online.de/abu)