Transfer-Ticker: Schalke-Trainer Gross erhält die erste Verstärkung



Schalke-Trainer Gross erhält die erste Verstärkung +++ BVB jagt das nächste ManCity-Talent

Das Winter-Transferfenster 2021 Schweiz: Vom 16. Januar bis 15. Februar.

Deutschland: Vom 2. Januar bis 1. Februar.

England: Vom 2. Januar bis 1. Februar.

Italien: Vom 4. Januar bis 1. Februar.

Spanien: Vom 4. Januar bis 1. Februar.

Frankreich: Vom 2. Januar bis 1. Februar.



Kolasinac von Arsenal zu Schalke

Bundesligist Schalke 04 hat Sead Kolasinac für den Rest der Saison zurückgeholt. Der 27-jährige Linksverteidiger wird vom Klubs des neuen Schweizer Trainers Christian Gross von Arsenal bis zum Sommer ausgeliehen. Bereits von 2011 bis 2017 war der Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas für den Revierclub aktiv gewesen. (pre/sda)

Sead Kolasinac 🇧🇦

Position: Linker Verteidiger

Alter: 27

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 9 Spiele/0 Tore



BVB jagt das nächste ManCity-Talent

Borussia Dortmund ist laut verschiedenen Medienberichten am niederländischen Top-Talent Jayden Braaf interessiert. Der 18-Jährige steht momentan beim englischen Spitzenklub Manchester City unter Vertrag, es wird von einer Ablösesumme in Höhe von acht bis 10 Millionen Euro geschrieben.

Offensivspieler Braaf spielt besonders gerne auf der linken Aussenbahn und steht in Manchester noch bis 2023 unter Vertrag. Er wurde für sämtliche Jugend-Nationalmannschaften der Niederlande bis zur U18 bereits nominiert. Bei den ManCity-Profis spielt er in der aktuellen Saison aber keine Rolle. Bisher kam er in dieser Spielzeit nur auf einen Einsatz in der U23. Braaf wäre nach Jadon Sancho und Jamie Binnoe-Gittens, der momentan noch in der Nachwuchs spielt, der dritte Teenager, der von ManCity nach Dortmund wechseln würde. (pre)

Jayden Braaf 🇳🇱

Position: Linksaussen

Alter: 18

Marktwert: ?

Bilanz 2020/21: 2 Spiele/0 Tore



Bild: www.imago-images.de

Diego Costa verlässt Atlético per sofort

Diego Costa und Atlético Madrid haben den noch bis Juni 2021 laufenden Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der spanisch-brasilianische Stürmer hatte den Leader der Primera Division im Vorfeld darum gebeten, um sich einem anderen europäischen Verein anschliessen zu können. Zu welchem Club Costa wechseln wird, ist noch unklar. Gemäss der spanischen Sportzeitung «AS» gehört Arsenal zu den zahlreichen Interessenten. (pre)

Diego Costa 🇪🇸

Position: Mittelstürmer

Alter: 32

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 7 Spiele/2 Tore

Acuerdo con @diegocosta para la rescisión de su contrato. Desde el club le deseamos mucha suerte en la próxima etapa de su carrera profesional.



ℹ https://t.co/Zgn4EcPGGw — Atlético de Madrid (@Atleti) December 29, 2020

Zidane will Isco nicht ziehen lassen

Isco hat seinen Stammplatz bei Real Madrid längst verloren, zuletzt sank sein Marktwert deshalb von 50 auf zuletzt 20 Millionen Euro. Seit längerem will der spanischen Mittelfeldspieler weg. Laut der Madrider Sportzeitung «AS» hat sich Isco nun für einen Wechsel zum FC Sevilla mit seinem Ex-Coach Julen Lopetegui entschieden – Zinédine Zidane legt jedoch vorerst sein Veto ein. Der Trainer der «Königlichen» will seine einstige Stammkraft wegen des straffen Spielplans nicht im Winter-Transferfenster ziehen lassen. (pre)

Isco 🇪🇸

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 11 Spiele/0 Tore

Bild: keystone

Kahn spricht Klartext im «Fall Alaba»

Der Weggang von David Alaba von Bayern München zeichnet sich immer mehr ab. Der designierte Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn sagte, man habe dem Verteidiger bei den Verhandlungen einen roten Teppich ausgelegt. «David und speziell sein Berater Pini Zahavi sind nicht über diesen roten Teppich gegangen. Also haben wir ihn irgendwann wieder eingerollt», so Kahn.

Er gehe davon aus, dass es zu keinen neuen Verhandlungen komme. Man müsse akzeptieren, dass sich Alaba nach zwölf Jahren bei Bayern München wohl umorientiere, so Kahn weiter. Der Verlust schmerze, nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht. Alaba kann im Sommer ablösefrei gehen. (ram)

David Alaba 🇦🇹

Position: Abwehr

Alter: 28

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 18 Spiele, 1 Tor

Quelle: Sportbild (Paywall)



Bild: imago sportfotodienst

Klopp ist scharf auf Akanji

Nati-Verteidiger Manuel Akanji soll die Probleme in der Abwehrzentrale des FC Liverpool lösen. Trainer Jürgen Klopp hat ihn offenbar als Winterzugang im Visier, da Virgil van Dijk und Joe Gomez verletzt fehlen. Akanji gilt beim englischen Meister als Alternative, sollte es mit dem Wunschtransfer Dayot Upamecano (Leipzig) nicht klappen. (ram)

Manuel Akanji 🇨🇭

Position: Innenverteidigung

Alter: 25

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 17 Spiele, 1 Tor

Quelle: Daily Mail



Xhaka für Eriksen zu Inter?

Granit Xhaka scheint bei Arsenal nach vier Jahren mit nur wenig Wertschätzung keine Zukunft mehr zu haben. Wie der «Corriere dello Sport» berichtet, plant der Schweizer Nationalspieler für diesen Winter deshalb seinen Absprung. Der mögliche Abnehmer: Inter Mailand. Die «Nerazzurri» haben sich demnach zu einem Tauschgeschäft bereit erkärt. Für Xhaka würde der italienische Vizemeister Christian Eriksen an die «Gunners» abgeben. Der Däne wechselte erst in diesem Sommer von Tottenham zu Inter, spielt dort in den Plänen von Trainer Antonio Conte aber bereits keine Rolle mehr. (pre)

Granit Xhaka 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Marktwert: 25 Mio. Euro

Alter: 28

Bilanz 2020/21: 15 Spiele/ 0 Tore

Christian Eriksen 🇩🇰

Position: Offensives Mittelfeld

Marktwert: 50 Mio. Euro

Alter: 28

Bilanz 2020/21: 12 Spiele/ 0 Tore

Bild: keystone

Bender-Zwillinge hören im Sommer auf

Wie Bayer Leverkusen bekannt gibt, hängen die Zwillinge Lars und Sven Bender ihre Fussballschuhe nach der laufenden Saison mit dann 32 Jahren an den Nagel. "Nach langer Bedenkzeit und unzähligen Gedankenspielen hinsichtlich unserer Zukunft sind wir letztlich zu dem Entschluss gekommen, dass wir unsere Reise mit Bayer 04 nicht fortführen werden», erklärten die beiden Verteidiger.

Lars Bender war 2009 von 1860 München zur «Werkself» gewechselt und führte Leverkusen jahrelang als Captain an. Sein Bruder folgte ihm acht Jahre später über den Umweg Borussia Dortmund. Seitdem bilden sie gemeinsam das Herzstück der Bayer-Defensive. Mit dem angekündigten Karriereende reihen sich die beiden Brüder in die Liste von mehreren Deutschen ein, die dem Profifusssball frühzeitig den Rücken kehren: Zuletzt beendeten auch die Weltmeister Benedikt Höwedes (32) und André Schürrle (30) sowie Sandro Wagner (33) ihre Karrieren. (pre/tol)

Lars Bender 🇩🇪

Position: Rechter Verteidiger

Marktwert: 7 Mio. Euro

Alter: 31

Bilanz 2020/21: 15 Spiele/1 Tor

Sven Bender 🇩🇪

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 7 Mio. Euro

Alter: 31

Bilanz 2020/21: 10 Spiele/ 0 Tore

Servus Lars, Servus Sven! 👋



Lars und Sven #Bender werden ihren jeweils auslaufenden Vertrag bei Bayer 04 nicht verlängern und ihre Profi-Karriere zum Ende der laufenden Saison beenden...

➡️ https://t.co/eFaXoLrKRp#Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/PLgHtOEcOU — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) December 21, 2020

Dzemaili kehrt definitiv zum FCZ zurück

Die Rückkehr von Blerim Dzemaili zu seinem Stammverein FC Zürich ist in trockenen Tüchern. Wie der Stadtklub in einer Mitteilung bekannt gab, unterschrieb der 34-jährige Mittelfeldspieler einen bis 2022 gültigen Vertrag. Dzemaili spielte zuletzt in China bei Shenzhen, wo sein Vertrag aufgelöst wurde.

Dzemaili ist ein Ur-Zürcher, der einen Grossteil seiner fussballerischen Ausbildung im FCZ absolviert hat. Er war Captain der FCZ-Mannschaft, die 2006 und 2007 unter Trainer Lucien Favre Meister wurde. Nach seinem Wechsel ins Ausland vor fast 14 Jahren spielte er unter anderem für Napoli, Galatasaray Istanbul und Bologna. «Nach zahlreichen Jahren im Ausland freue ich mich riesig, zu meinem Stammverein zurückzukehren», liess sich der 69-fache Schweizer Internationale zitieren. (zap/sda)

Blerim Dzemaili 🇨🇭

Position: Zentrales Mittelfeld

Marktwert: 0,7 Mio. Euro

Alter: 34

Bilanz 2020/21: Vereinslos



PSG ruft angeblich Fanshops auf, für Messi-Transfer bereit zu sein

Kommt es tatsächlich zu DEM grossen Transfer? Dass Lionel Messi beim FC Barcelona unzufrieden sein soll, wird seit Monaten berichtet. Paris Saint-Germain soll nun die Angestellten seiner Fanshops angewiesen haben, für einen Transfer und den damit verbundenen Ansturm bereit zu sein.

Messis Vertrag in Barcelona läuft noch bis im nächsten Sommer. Angeblich soll sein Vater und Berater Jorge Messi bereits in Katar mit den PSG-Besitzern verhandelt haben, wurde in Spanien berichtet. Allerdings habe er dies anschliessend dementiert. Immer noch möglich ist auch ein Verbleib des Argentiniers beim Klub, bei dem er seit rund zwei Jahrzehnten spielt. Entscheidend dürfte sein, wer die Präsidentschaftswahl des FC Barcelona im Januar gewinnt. (ram)

Lionel Messi 🇦🇷

Position: Rechtsaussen

Marktwert: 100 Mio. Euro

Alter: 33

Bilanz 2020/21: 15 Spiele, 8 Tore

Quelle: Football Transfers | One Football



Bild: EPA/EFE

Raiola kündigt Pogba-Abgang an

Paul Pogba könnte zu Juventus zurückkehren. Den Transfer brachte sein Berater Mino Raiola ins Spiel. «Warum nicht? Das Verhältnis von Paul zu Juventus und früheren Teamkollegen ist ausgezeichnet», sagte er in einem Interview.

Fest steht gemäss Raiola, dass der französische Weltmeister den Klub in absehbarer Zeit wechseln wird: «Es ist Zeit, Manchester United zu verlassen.» Geht es nach dem Berater, soll es schon in diesem Winter zu einem Transfer kommen. Laut Raiola wäre dies für alle Beteiligten die beste Lösung. (ram)

Paul Pogba 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 13 Spiele, 2 Tore

Quelle: Tuttosport (via Transfermarkt)



Bild: keystone

Balotelli in die Serie B

Nach einigen Monaten ohne Verein geht die Reise für Mario Balotelli in der Serie B weiter. Der ehemalige Nationalstürmer unterschrieb bei Silvio Berlusconis AC Monza.

Die ambitionierten Norditaliener peilen in dieser Saison den Aufstieg in die Serie A an. Mit Kevin-Prince Boateng wurde im Sommer auch schon ein ehemaliger Milan-Star verpflichtet. Momentan belegt Monza den achten Tabellenrang.

Balotelli spielte zuletzt bei Brescia Calcio in der Serie A, wo er allerdings nur fünf Tore in 19 Pflichtspielen erzielte. Als Brescia in der letzten Saison abstieg, wurde der Vertrag mit Balotelli aufgelöst. (dab)

Mario Balotelli 🇮🇹

Position: Stürmer

Alter: 30

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 0 Spiele



