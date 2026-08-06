Marlen Reusser verteidigt das Maillot jaune auf der sechsten von neun Etappen. Bild: keystone

Le Court-Pienaar gewinnt Etappe – Reusser verteidigt Gesamtführung an Tour de France

Kim Le Court-Pienaar gewinnt die 6. Etappe der Tour de France der Frauen. Die Schweizerin Marlen Reusser bleibt Leaderin im Gesamtklassement.

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Nach 153 hügeligen km von Montbrison nach Tournon-sur-Rhône fiel die Entscheidung im Sprint einer achtköpfigen Spitzengruppe. Kim Le Court-Pienaar von der Insel Mauritius setzte sich dabei knapp vor der Französin Cédrine Kerbaol und der Mountainbike-Spezialistin Puck Pieterse aus den Niederlanden durch.

Marlen Reusser hatte alles im Griff und verteidigte das Maillot jaune ohne Probleme. Vor der Königsetappe mit Ziel auf dem gefürchteten Mont Ventoux hat sie weiterhin zwölf Sekunden Vorsprung auf die Niederländerin Demi Vollering, Kasia Niewiadoma liegt 1:17 Minuten zurück.

Reusser kam mit dem Feld 28 Sekunden hinter der Spitzengruppe als Fünfzehnte ins Ziel. Noemi Rüegg sicherte sich den 10. Platz und klassierte sich damit zum vierten Mal in den Top Ten. (nih/sda)