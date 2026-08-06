Le Court-Pienaar gewinnt Etappe – Reusser verteidigt Gesamtführung an Tour de France
Nach 153 hügeligen km von Montbrison nach Tournon-sur-Rhône fiel die Entscheidung im Sprint einer achtköpfigen Spitzengruppe. Kim Le Court-Pienaar von der Insel Mauritius setzte sich dabei knapp vor der Französin Cédrine Kerbaol und der Mountainbike-Spezialistin Puck Pieterse aus den Niederlanden durch.
🇲🇺 Kim Le Court-Pienaar wins Stage 6 !— Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) August 6, 2026
Kim Le Court-Pienaar remporte l’étape 6 à Tournon-sur-Rhône ! 🏆#TDFF2026 #WatchTheFemmes pic.twitter.com/gVwGSoA8mu
Marlen Reusser hatte alles im Griff und verteidigte das Maillot jaune ohne Probleme. Vor der Königsetappe mit Ziel auf dem gefürchteten Mont Ventoux hat sie weiterhin zwölf Sekunden Vorsprung auf die Niederländerin Demi Vollering, Kasia Niewiadoma liegt 1:17 Minuten zurück.
Reusser kam mit dem Feld 28 Sekunden hinter der Spitzengruppe als Fünfzehnte ins Ziel. Noemi Rüegg sicherte sich den 10. Platz und klassierte sich damit zum vierten Mal in den Top Ten. (nih/sda)