Sie gewannen zahlreiche Titel – aber weisst du, wo diese Altstars heute spielen?
Bei diesen Namen fällt Fussballfans sofort etwas ein – und sei es nur ein Wutanfall eines deutschen Funktionärs. Weisst du aber auch, wo diese Altstars mittlerweile spielen?
Sie gewannen Weltmeisterschaften, Champions-League-Trophäen, Meisterschaften – oder wurden Cupsieger. Viele von ihnen sind Legenden, die besonders bei den Fans ihrer Klubs beliebt waren. Andere haben im Wallis wohl nicht viele Freunde. Kennen tust du diese Altstars aber alle.
Nur stellt sich die Frage, wie gut du ihre Karrieren verfolgt hast, seit sie nicht mehr bei europäischen Topklubs spielen. Weisst du, wo Marco Reus, Angel Di Maria, Mario Balotelli und Co. heute unter Vertrag stehen?
Beweise es in unserem Quiz!
11 Fragen
Sport
Wo spielt eigentlich …?
Sie spielten einst für Topklubs, jetzt lassen sie ihre Karrieren ausklingen. Weisst du, wo?
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