Granit Xhaka und Sunderland mussten sich Arsenal geschlagen geben. Bild: keystone

Arsenal schlägt Xhaka und Co. dank Traumtor + Manzambi debütiert + Mbappé mit Doppelpack

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Premier League

Sunderland – Arsenal 0:2

Lange hielt Sunderland mit Meister Arsenal hervorragend mit. Das Team um Captain Granit Xhaka war ebenbürtig und hätte in der 56. Minute gar in Führung gehen können. Doch Enzo Le Fée scheiterte mit seinem Penalty an Gunners-Goalie David Raya und dem Pfosten. Kurz darauf traf Bruno Guimarães genau in den linken Winkel und schoss sein neues Team so in Führung. In der Nachspielzeit verwandelte Bukayo Saka dann einen Elfmeter und sorgte so für den 2:0-Endstand des nach wie vor makellosen Meisters.

Aston Villa – Nottingham 1:2

Johan Manzambi hat in der 4. Runde der Premier League sein Debüt für Aston Villa nach überstandener Knieverletzung gegeben. Der 20-jährige Shootingstar der Schweizer Nationalmannschaft wurde bei der 1:2-Heimniederlage gegen Dan Ndoyes Nottingham in der 63. Minute für Ross Barkley eingewechselt.

Zwar gelang dem ebenfalls von der Bank gekommenen Alysson nach Manzambis Einwechslung der Ausgleich zum 1:1, doch in der 88. Minute traf Igor Jesus zum 2:1 für Nottingham. Aston Villa wartet damit auch nach vier Spielen auf den ersten Sieg. Bei den zum ersten Mal siegreichen Gästen wurde Ndoye in der 75. Minute ausgewechselt.

Chelsea – Hull 2:2

Hull City überrascht die Premier League weiter. Der Aufsteiger trotzt Chelsea dank des Doppelpacks von Mohamed Belloumi ein 2:2-Unentschieden ab. Der Algerier drehte die Partie nach Morgan Rogers' Führungstreffer innert sechs Minuten. Chelsea kam durch João Pedro in der zweiten Halbzeit aber immerhin noch zum Ausgleich. Hull bleibt damit nach vier Partien ungeschlagen.

Liverpool – Fulham 0:0

Ebenfalls noch ohne Liganiederlage ist der FC Liverpool unter dem neuen Trainer Andoni Iraola. Zufrieden können die Reds mit dem Saisonstart dennoch kaum sein. So kam Liverpool gegen das zuvor punktlose Fulham zum dritten Mal nicht über ein Unentschieden hinaus. Dies lag vor allem daran, dass die Offensive um Alexander Isak und Florian Wirtz ihre Chancen nicht zu nutzen wusste.

Bundesliga

Serie A

Lazio Rom – AC Milan 2:2

Dank eines Doppelpacks von Diego Moreira zwischen der 65. und 67. Minute bleibt die AC Milan in der Serie A auch nach vier Spielen ungeschlagen. Lazio Rom gab hingegen erstmals Punkte ab. Die Hauptstädter waren in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung gegangen. Aktuell steht Lazio an der Spitze der italienischen Liga, doch können die AS Roma sowie Inter Mailand am Sonntag mit einem Punktgewinn vorbeiziehen. Auch Como und Juventus wären im Falle eines Siegs neu vor dem Team von Trainer Gennaro Gattuso.

La Liga

Real Madrid – Rayo Vallecano 4:1

Nach einer starken ersten Halbzeit mit Toren von Kylian Mbappé, Alvaro Carreras und Jude Bellingham setzte sich Real Madrid souverän 4:1 gegen Rayo Vallecano durch. Nach der Pause drehte der Aussenseiter zwar auf, nutzte jedoch seine Chancen zu schlecht. So blieb es beim Tor von Sergio Camello. In der Nachspielzeit sorgte Mbappé mit seinem zweiten Streich für den Endstand.

Für die Königlichen ist es der vierte Sieg im fünften Ligaspiel, womit sie vorerst mit dem FC Barcelona gleichziehen. Die Katalanen reisen am Sonntag aber noch nach Levante, wo sie ihre makellose Bilanz verteidigen wollen.