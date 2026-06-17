Angereist ist die kongolesische Nationalmannschaft mit Stil – optisch sind sie schon jetzt Weltmeister. Video: watson

DR Kongo trifft auf Ronaldos Portugal – optisch sind sie schon jetzt Weltmeister

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Vor fünf Tagen ist die kongolesische Mannschaft in den USA angekommen. Die Outfits, die sie bei ihrer Ankunft trugen, sorgten für Aufsehen. Schau es dir im Video an:

Video: watson

Das bisher bezauberndste Outfit dieser WM stammt von einem Einzelkämpfer. Alvin Mak, ein 30-jähriger kongolesischer Designer aus Paris, hat für die Nationalmannschaft der DR Kongo jene Anzüge im Leopardenmuster entworfen. Was besonders heraussticht, sind die flachen XXL-Handtaschen dazu, welche ebenfalls im Leopardenmuster designt wurden. Zusätzlich gibt es eine funkelnde Brosche mit einem Fussball spielenden Leoparden.

Vor der Einreise in die USA mussten alle Mitglieder des Teams 21 Tage in Quarantäne. Grund dafür ist der aktuelle Ebola-Ausbruch im Kongo.

Die Nationalmannschaft der DR Kongo ist zum ersten Mal seit dem Jahr 1974 wieder an einer Fussball-WM dabei. Die Teilnahme nach 52 Jahren ist erst die zweite des kongolesischen Teams. Heute Abend um 19 Uhr (Schweizer Uhrzeit) trifft die kongolesische Nationalmannschaft auf Portugal in Houston für das Auftaktspiel der Gruppe K. Die weiteren Gruppengegner sind Kolumbien und Usbekistan. (car/nib)