Ski-WM: Super-G der Männer 1. Marco Odermatt (SUI) 1:24,57

2. Raphael Haaser (AUT) +1,00

3. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) +1,15 …

4. Vincent Kriechmayr (AUT) +1,20

9. Stefan Rogentin (SUI) +1,68

12. Franjo von Allmen (SUI) +2,05

Out: Alexis Monney (SUI), Cameron Alexander (CAN/DNS), Giovani Franzoni (ITA).

Odermatt jubelt im Ziel mit seinen Teamkollegen. Bild: keystone

Die Odermatt-Festspiele in Saalbach sind eröffnet! Gold zum Auftakt im WM-Super-G

Marco Odermatt gewinnt in Saalbach überlegen die ersehnte WM-Goldmedaille im Super-G. Der 27-jährige Nidwaldner schliesst damit eine weitere Lücke in seinem Palmarès.

Der überlegene Sieger

Odermatts überlegene Fahrt zu Gold. Video: SRF

Odermatt bekundete mit dem langen und anspruchsvollen Super-G überhaupt keine Probleme und legte mit einer perfekten Fahrt eine Zeit hin, an die keiner seiner Konkurrenten auch nur annähernd herankam.

Für die Schweiz endet mit der Medaille von Odermatt eine lange Durststrecke im Super-G. Seit dem WM-Titel von Didier Cuche 2009 in Val d’Isère ging Swiss-Ski an sieben Weltmeisterschaften leer aus. Zuletzt verpasste Odermatt vor zwei Jahren in Courchevel Bronze um lediglich elf Hundertstel.

Die Fans feiern Odermatt im Zielraum. Video: SRF

Mit dem WM-Titel im Super-G schliesst Odermatt eine weitere Lücke in seinem Palmarès. An den letzten Titelkämpfen in Courchevel hatte er bereits im Riesenslalom und in der Abfahrt triumphiert. Eine WM-Medaille im Super-G fehlte ihm noch.

Das weitere Podest

Der Österreicher Raphael Haaser als Zweiter büsste genau eine Sekunde auf den entfesselten Schweizer ein. Er gewann nur einen Tag nach der schweren Knieverletzung seiner Schwester Ricarda Haaser seine zweite WM-Medaille.

Raphael Haaser gewinnt Silber für Österreich. Bild: keystone

Bronze sicherte sich Adrian Sejersted. Der Norweger hatte das Rennen mit der im Super-G unbeliebten Startnummer 1 eröffnet und das Hundertstelglück auf seiner Seite.

Denn hinter Odermatt war es ein knappes Rennen. Zwischen Sejersted und Dominik Paris respektive Ryan Cochran-Siegle im geteilten 7. Rang liegen nur 16 Hundertstel. Vincent Kriechmayr, Weltmeister von 2021 und nach seinem Sturz in Wengen noch leicht angeschlagen, verpasste Bronze um lediglich 5 Hundertstel.

Die weiteren Schweizer

Eine durchaus mögliche Medaille vergab Alexis Monney. Der 25-jährige Freiburger schied auf halber Strecke nach einem Innenskifehler aus. Bei der dritten Zwischenzeit lag er knapp vor Sejersted und somit auf Podestkurs.

Die Fahrt von Alexis Monney. Video: SRF

Die anderen Schweizer, in dieser Saison ebenfalls Podestfahrer, konnten ihr Potenzial nicht abrufen und verpassten die Medaillenränge deutlich.

Die Fahrt von Stefan Rogentin. Video: SRF

Stefan Rogentin (9.), der im Vorjahr den Super-G beim Saisonfinale in Saalbach gewinnen konnte, fehlten 53 Hundertstel zu Bronze, Franjo von Allmen (12.) nach einem Fehler im oberen Streckenteil 0,9 Sekunden.

Die Fahrt von Franjo von Allmen. Video: SRF

Der Medaillenspiegel

