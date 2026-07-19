VIDEO | El hipopótamo viral tailandés Moo Deng predice la victoria de Argentina en el Mundial. pic.twitter.com/4Zu41oUBrJ— EFE Noticias (@EFEnoticias) July 18, 2026
WM-Tagesticker
Nilpferd Moo Deng tippt den WM-Final ++ Messi richtet sich an Argentinien
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Schicke uns deinen Input
Das berühmte Nilpferd Moo Deng hat beim WM-Final einen klaren Favoriten
Lionel Messi richtet sich an das ganze Nationalteam
Vor dem WM-Final hat Lionel Messi auf Instagram eine Botschaft an seine Kollegen gerichtet: «Das Schönste an all diesen Jahren waren nie nur die Titel, sondern der gesamte Weg. Den Alltag mit dieser Gruppe zu teilen, gemeinsam anzutreten, uns in schwierigen Momenten wieder aufzurappeln und jeden Schritt zu geniessen.» Der 39-jährige Argentinier bedankte sich bei allen Mitspielern, dem Trainerstab sowie allen, «die jeden Tag dafür sorgen, dass diese Nationalmannschaft weiterhin eine Familie bleibt». Egal, was im Final passiere, das Team habe bereits eine Geschichte geschrieben, «die wir nie vergessen werden und die niemand auslöschen kann».
Am Sonntagabend können Lionel Messi und Argentinien zum zweiten Mal in Folge Weltmeister werden. Der Final gegen Spanien beginnt um 21 Uhr Schweizer Zeit.
Am Sonntagabend können Lionel Messi und Argentinien zum zweiten Mal in Folge Weltmeister werden. Der Final gegen Spanien beginnt um 21 Uhr Schweizer Zeit.
Heute schon Marc Cucurella gegoogelt?
Vor dem heutigen WM-Final erlaubt sich Google einen kleinen Scherz. Wer Marc Cucurella sucht, sieht unten links eine Katze mit langer Mähne und einer Spanienfahne.
Damit nimmt die Suchmaschine Bezug auf ein Meme in den sozialen Medien. Dies zeigt eine Katze mit langen, lockigen Haaren, die Ähnlichkeit mit dem spanischen Fussballer habe. Seither wird er regelmässig mit dieser in Verbindung gebracht – nun auch von Google. Cucurella trifft mit Spanien am heutigen Sonntagabend im WM-Final auf Argentinien.
Damit nimmt die Suchmaschine Bezug auf ein Meme in den sozialen Medien. Dies zeigt eine Katze mit langen, lockigen Haaren, die Ähnlichkeit mit dem spanischen Fussballer habe. Seither wird er regelmässig mit dieser in Verbindung gebracht – nun auch von Google. Cucurella trifft mit Spanien am heutigen Sonntagabend im WM-Final auf Argentinien.
Argentinien-Fans tanzen mit Roboter
Auch die künstliche Intelligenz ist auf der Seite der Argentinier 😉
Argentinian fans cheer as robot dances dressed up as a fan
by
u/femivirgo in
soccer
Kein Abschlusstraining für Spanien
Spanien muss auf ein Abschlusstraining im MetLife Stadium verzichten. Wegen einer Gewitterwarnung wurde das im Finalstadion vorgesehene Training der Europäer zunächst verschoben und dann am Ende wegen Zeitmangels ganz abgesagt. Argentinien konnte hingegen eine Trainingseinheit auf dem Rasen in New York absolvieren, da diese später am Tag eingeplant wurde, als sich das Unwetter bereits wieder verzogen hatte. (abu)
Messi spricht über das Badewannen-Bild mit Yamal
Beim morgigen WM-Final werden sich Lionel Messi und Lamine Yamal gegenüberstehen. Zum ersten Mal in Kontakt kamen die beiden bereits vor 19 Jahren, als Messi den damals wenige Monate alten Yamal badete. Nun hat sich der Argentinier zum ersten Mal zu diesem Bild geäussert. «Diese Geschichte mit dem Foto ist verrückt», sagt der 39-Jährige und führt weiter aus: «Das Leben schreibt manchmal unglaubliche Geschichten. Ich habe damals ein Foto mit ihm gemacht, als er noch ein Baby war – und jetzt stehen wir uns in einem WM-Finale gegenüber.»
Mehr zur WM 2026
- Nach dem Schlusspfiff beginnt die Gefahr: Während der WM steigt die Gewalt an Frauen an
- «Die FIFA weiss, dass eine WM in Diktaturen einfacher zu organisieren ist»
- Die Schweiz spielt in architektonischen Meisterwerken – die Besonderheiten der WM-Stadien
- Hitze, Gewitter und Waldbrände – diese Wettergefahren drohen der Fussball-WM