Bundesrat Martin Pfister verfolgt den Viertelfinal der Schweiz im Stadion. Der Sportminister sagte in einem kurzen Video, er mache sich jetzt auf nach Nordamerika. Dort wolle er die Nati unterstützen. «Mit meiner Teilnahme nehme ich ein bisschen die Schweiz mit nach Amerika. Hopp Schwiiz, Forza Svizzera, Allez la Suisse!» (ram/sda)
Bundesrat und Sportminister Martin Pfister ist auf dem Weg nach Kansas City, um vor Ort die Nati im Viertelfinal gegen Argentinien anzufeuern. @nati_sfv_asf pic.twitter.com/bLRTjwJvoq— VBS - DDPS (@vbs_ddps) July 11, 2026