Jorge Jesus beerbt den zurückgetretenen Roberto Martinez als Nationaltrainer Portugals, wie der dortige Verband bestätigte. Er soll einen Vertrag bis 2030 unterschrieben haben. Der 71-jährige Jorge Jesus zählt zu den erfolgreichsten portugiesischen Trainern der vergangenen Jahrzehnte. Er führte unter anderem Benfica Lissabon zu drei Meistertiteln (2010, 2014 und 2015). Mit Flamengo Rio de Janeiro gewann er 2019 die brasilianische Meisterschaft sowie die Copa Libertadores, das südamerikanische Pendant zur europäischen Champions League.



Zuletzt führte Jorge Jesus Cristiano Ronaldos Klub Al-Nassr zum Meistertitel in Saudi-Arabien. Darüber hinaus gewann er zahlreiche weitere nationale Titel. Jorge Jesus übernimmt erstmals ein Nationalteam. Sein Vorgänger Roberto Martinez trat nach der 0:1-Niederlage im WM-Achtelfinal gegen Spanien zurück. Er war seit Januar 2023 im Amt. Die WM 2030 wird auch in Portugal ausgetragen. Die Zukunft von Cristiano in der Nationalmannschaft ist derweil offen. (riz/sda/dpa)