Senegal trennt sich von Trainer Thiaw +++ Nati-Empfang am Dienstag
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Nati-Empfang am Dienstag
Thiaw nicht mehr Senegals Nationaltrainer
Thiaw, der einst in der Schweiz spielte, war seit Dezember 2024 im Amt. Ein Nachfolger ist noch nicht bestimmt. (ram/sda/dpa)
Bundespräsident und Sportminister gratulieren
La belle aventure de la Nati s'arrête en quarts de finale de la @FIFAWorldCup. Malgré la déception du jour, je retiens avant tout un parcours exceptionnel et une équipe soudée, qui a fait vibrer toute la Suisse. Merci pour ces émotions et un immense bravo à tous ! 👏🇨🇭 pic.twitter.com/WsHgJgq64n— Guy Parmelin (@ParmelinG) July 12, 2026
Ähnlich klang die Botschaft von Pfister: Auch wenn das WM-Aus weh tue, habe die Nati mit dem Einzug ins Viertelfinale Schweizer Fussballgeschichte geschrieben. «Dafür verdient die Mannschaft grossen Respekt und unseren herzlichen Dank.» Pfister sass während des Viertelfinalspiels in Kansas City im Stadion. (ram/sda)
BR Martin Pfister in Kansas City— VBS - DDPS (@vbs_ddps) July 12, 2026
«Das WM-Aus tut weh. Die Nati hat bis am Schluss alles gegeben. Sie hat uns begeistert. Sie hat mit dem Einzug ins Viertelfinale Schweizer Fussballgeschichte geschrieben. Dafür verdient die Mannschaft grossen Respekt und unseren herzlichen Dank.» pic.twitter.com/5AllvDcPMW
Maldini soll als Technischer Direktor Italiens Krise beenden
Über die Personalie Maldini war in den vergangenen Tagen bereits viel spekuliert worden. Als Berater holte sich der heute 58-Jährige überraschend den brasilianischen Weltmeister Leonardo (56) an die Seite, wie der nationale Fussballverband FIGC mitteilte. Die beiden hatten mehrere Jahre lange zusammen bei Milan gespielt. Leonardo hat auch die italienische Staatsbürgerschaft. Die Position des künftigen Nationaltrainers ist noch offen. (abu/sda/dpa)
Der Bürgermeister von Kansas ist nicht auf unserer Seite
Kansas City Mayor joins Argentina fans on the drum while they sing "The mayor is Argentine!"
by
u/InevitableAd8003 in
soccer
Schweizer Sportstars wünschen der Nati viel Glück
Sportminister auf dem Weg nach Amerika
Bundesrat und Sportminister Martin Pfister ist auf dem Weg nach Kansas City, um vor Ort die Nati im Viertelfinal gegen Argentinien anzufeuern. @nati_sfv_asf pic.twitter.com/bLRTjwJvoq— VBS - DDPS (@vbs_ddps) July 11, 2026
Selbst in Peru ist das Haaland-Fieber ausgebrochen
Weil die Eltern dort über völlige Freiheit verfügen, was die Namensgebung angeht – solange die Namen nicht beleidigend sind –, ist das nicht ungewöhnlich. So gebe es auch 3402 Messis, 292 Lionel Messis, 1185 Cristiano Ronaldos, 1241 Yamals, 238 Mbappé und ganze 33'809 Neymars. (nih)
Jorge Jesus übernimmt portugiesisches Nationalteam
Sadio Mané beendet internationale Karriere
Manzambi absolviert Einzeltraining
Was wissen diese Eier schon von Fussball?!
Das wäre der Assist des Turniers geworden
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