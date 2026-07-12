Italiens Fussball will mit einem seiner grossen Stars früherer Jahre, dem ehemaligen WM-Finalisten Paolo Maldini, aus der Krise kommen. Der einstige Weltklasse-Abwehrspieler der AC Milan übernimmt bei Verband und Nationalmannschaft das Amt des Technischen Direktors. Der vierfache Weltmeister Italien hatte dieses Jahr zum dritten Mal hintereinander die Qualifikation zur WM verpasst - für das fussballbegeisterte Land ein Debakel.Über die Personalie Maldini war in den vergangenen Tagen bereits viel spekuliert worden. Als Berater holte sich der heute 58-Jährige überraschend den brasilianischen Weltmeister Leonardo (56) an die Seite, wie der nationale Fussballverband FIGC mitteilte. Die beiden hatten mehrere Jahre lange zusammen bei Milan gespielt. Leonardo hat auch die italienische Staatsbürgerschaft. Die Position des künftigen Nationaltrainers ist noch offen. (abu/sda/dpa)