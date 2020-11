15. Etappe, Origlio - Tenero-Contra: Nudelfertig auf der Alpe di Neggia, im Regen ins Ziel

Tour dur dSchwiiz

Warum reisst die Kette auf meiner Reise durch die Schweiz genau im dümmsten Moment der 86 Kilometer langen Etappe?

Da radle ich 86 Kilometer durch herrlich unberührte Ecken im Tessin. Nirgends wäre ein Kettenriss witzig. Aber meist bin ich alleine unterwegs und könnte problemlos kurz am Strassenrand flicken. Ausser in dem Moment, in dem die Kette wirklich reisst.

Eigentlich wollte ich heute etwas über Morcote und Origlio schreiben. Morcote liegt traumhaft an einer Ecke des Lago di Lugano. Man kann herrlich durch verwinkelte Gassen schlendern, endlos Treppen hoch und endlos wieder hinunter. An der Promenade Gelati schlecken, was feines essen oder einfach die Ruhe geniessen. Denn los ist nicht viel. Eigentlich nichts. Der Verkehr sei zwar mehr als früher. Aber wer was erleben will, muss ins nahe Lugano. Viele reiche Leute geniessen das Leben hier.

Origlio …