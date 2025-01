Video: twitter/JustStop_Oil

Klima-Aktivisten stürmen Bühne bei Szene mit Hollywood-Star

Zwei Mitglieder der britischen Umweltaktivistengruppe «Just Stop Oil» haben am Montagabend eine Theateraufführung des Stücks «The Tempest» im Londoner West End gestört. Ein Mann und eine Frau kletterten mit einem Transparent auf die Bühne des Theatre Royal Drury Lane, wo die Hauptdarstellerin Sigourney Weaver gerade performte. Die Gruppe hat das Video nun selbst geteilt:

Auf dem Transparent war zu lesen: «Über 1,5 Grad ist ein globaler Schiffbruch» – wohl eine Anspielung auf den Inhalt des Shakespeare-Stücks Tempest, in dem ebenfalls ein Schiff untergeht. Die beiden Aktivisten schossen mit einer Konfettikanone und sagten: «Wir müssen die Show unterbrechen, meine Damen und Herren, tut uns leid».

Die beiden Aktivisten zündeten eine Konfettikanone. Bild: just stop oil

Im Video ist zu hören, wie das Publikum neben Buhrufen und Pfiffen «Runter mit ihnen» ruft. Die 75-jährige Weaver wird von einem Theaterangestellten von der Bühne geleitet. Weaver wurde für ihre Rolle im Science-Fiction-Blockbuster «Alien» im Jahr 1974 weltberühmt.

Sigourney Weaver als Ellen Ripley in «Alien».

In einer Online-Mitteilung erklärte «Just Stop Oil», Auslöser der Aktion sei der Fakt, dass die globale Jahrestemperatur im Jahr 2024 zum ersten Mal über das international vereinbarte Ziel von 1,5 °C angestiegen sei.

Die Aktivistengruppe hat in den letzten Jahren schon öfters mit Stunts für Schlagzeilen gesorgt. So gab es etwa Aktionen an der Chelsea Flower Show und den Proms, einer traditionellen Sommerkonzertreihe in London.

Auch das Grab von des legendären britischen Naturforschers und Begründers der Evolutionstheorie, Charles Darwin und das sagenumwobene Wahrzeichen Stone Henge wurden schon zum Ziel ihrer Farbangriffe. (lzo)

