Polizeiskandal in USA – Beamte setzten Pfefferspray gegen 9-Jährige ein



Neun Polizisten rückten wegen eines Familienstreits in eine Siedlung in Rochester im US-Bundesstaat New York aus. Am Ende zerrten mehrere Beamte ein neun Jahre altes Mädchen ins Polizeiauto. Weil sie sich wehrte, legten sie ihr Handschellen an und griffen zum Pfefferspray.

Den Polizisten sei gesagt worden, dass die Neunjährige damit gedroht hätte, sich und ihrer Mutter etwas anzutun. Die ausgerückten Beamten beschlossen daraufhin, das Kind mitzunehmen und in ein Krankenhaus zu bringen. Doch darauf hatte das sichtlich aufgebrachte Mädchen keine Lust.

City of Rochester – Media Release

Officers Involved in Pepper Spraying A 9-Year-Old Child Suspended — City of Rochester NY (@CityRochesterNY) February 1, 2021

Die an dem Pfefferspray-Einsatz gegen das Kind beteiligten Beamten seien suspendiert worden. Dies teilte die Stadt Rochester auf Twitter mit. (nfr)

