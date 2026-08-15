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Ein Förster erklärt, weshalb die Buchen gerade ihr Laub abwerfen

Video: watson

«Es ist einfach schade» – so geht es dem Wald nach der Trockenheit

15.08.2026, 16:4815.08.2026, 16:48
Michael Shepherd
Michael Shepherd

Seit Monaten erlebt die Schweiz immer wieder Hitzewellen. Die einhergehende Trockenheit zeigt sich in ausgetrockneten Flussbetten, in Seen, auf vertrockneten Feldern – und nicht zuletzt auch im Wald.

Vielerorts kommen die Bäume in herbstlichen Farben daher. Der mangelnde Niederschlag bringt insbesondere die Buchen zum Teil dazu, bereits jetzt ihr Laub abzuwerfen.

Eine Buche mit Trockenheitssymptomen im Ustermer Wald
Eine Buche mit Trockenheitssymptomen im Ustermer Waldbild: watson

Auch im Ustermer Wald, dem Forstgebiet von Ruben Menzi, hat dieser Sommer bereits seine Spuren hinterlassen. Ruben ist Stadtförster von Uster ZH und betreut über 700 Hektaren Wald. Eine Situation wie in diesem Sommer hat er bisher nicht erlebt.

Auf einem Rundgang durch den Wald zeigt uns der Förster, wo sich die Trockenheit bemerkbar macht, welche weiteren Herausforderungen der Klimawandel mit sich bringt und mit welchen Strategien er diese Herkulesaufgabe angeht:

Video: watson

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Garp
15.08.2026 17:03registriert August 2018
Ich glaube es wäre besser am Thema langfristig dran zu bleiben statt, jetzt so eine geballte Ladung an Artikeln ins Netz zu stellen. Sobald es regnen sollte, ist das Thema wieder vergessenen es findet keine Veränderung statt.
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FACTS
15.08.2026 16:55registriert April 2020
"so geht es dem Wald nach der Trockenheit"

Warum NACH der Trockenheit - die dauert ja weiter an...
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