«Oft merke ich erst an der Kasse, dass Black Friday ist»

Heute ist Black Friday. Die Rabattschlacht dauert aber längst schon viel länger als diesen einen Tag. Entsprechend wenig unter Kaufdruck fühlen sich die Passantinnen und Passanten in den Schweizer Einkaufsstrassen. Auch generell scheint das Konzept auf nicht wahnsinnig viel Gegenliebe zu stossen. Die meisten Befragten geben an, an diesem Tag nicht mehr als an allen anderen Tagen zu kaufen, und auch nicht mehr als sonst im Internet zu bestellen.

