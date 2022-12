Auffahrunfall von oben: Lastwagen kracht auf Unfallstelle

Rettungskräfte waren im Einsatz, um die Schadenstelle zu räumen, als der Lastwagen von einer der oberen Spuren hinabstürzte und so den dritten Unfall verursachte. Wie genau der Fahrer die Kontrolle verloren hatte, ist noch unklar. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. (lzo)

Als Regen über Nacht die Strassen Südkaliforniens durchnässte, kam es letzte Woche in Santa Clarita zu einer Serie von drei gefährlichen Unfällen an derselben Stelle. Beim dritten – und wohl spektakulärsten – stürzte ein LKW auf die Unfallstelle vom zweiten. Ein Verkehrsteilnehmer hielt den Moment als Video fest:

Die russische Armee beschiesst in der Ukraine seit Wochen wichtige Infrastruktur. Die systematischen und gezielten russischen Bombenangriffe haben die Energie-Infrastruktur der Ukraine in den vergangenen Wochen in die Knie gezwungen, während gleichzeitig der Winter begonnen hat. Damit wächst die Furcht vor einer Gesundheitskrise und einer weiteren Massenflucht aus dem vom Krieg zerrütteten Land.