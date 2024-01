Zebras und Kamele auf der Autobahn: Spektakulärer Unfall in den USA

Eine Polizeipatrouille des Clark County Sheriff's Office hatte zufällig den brennenden Lastwagen des «Mizpah Shrine Circus» gesehen und sofort reagiert. Alle Zirkustiere konnten unbeschadet gerettet werden und auch der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schliesslich löschen, während die Tiere in einem behelfsmässigen Pferch am Strassenrand untergebracht wurden, wie Bilder auf Facebook zeigen. (lzo)

Bei einem Unfall auf der Interstate 69 im US-Bundesstaat Indiana kam es am frühen Samstagmorgen, 27. Januar, zu kuriosen Szenen. Plötzlich waren da nämlich fünf Zebras, vier Kamele und ein Pony neben der Autobahn zu sehen. Wie es dazu kam, erfährst du im Video:

Kynlee Heiman aus Los Angeles ist erst sieben Jahre alt und sorgt mit ihrem Lifestyle bereits für Aufsehen in den sozialen Medien. Kynlees Mutter Angel betreut den Instagram- und TikTok-Kanal ihrer Tochter und preist diese dort als Model, Schauspielerin und Kunstturnerin an. Auf den Videos ist das Mädchen jeweils so stark geschminkt, dass sie kaum wiederzuerkennen ist: