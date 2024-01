US-Kampfjet über dem Gelben Meer abgestürzt – Pilot überlebt

Innerhalb weniger Wochen ist erneut ein F-16-Kampfjet der US-Streitkräfte in Südkorea während eines Flugs über dem Meer abgestürzt. Der Pilot habe sich mit dem Schleudersitz retten können, hiess es am Mittwoch in einer Mitteilung des 8. Jagdgeschwaders auf dem US-Militärstützpunkt Kunsan. Er sei nahe Kunsan vor der Westküste aus dem Wasser gezogen worden und sei bei Bewusstsein. Es sei während des Flugs zu einem Notfall gekommen, hiess es weiter. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.

Im Dezember war ein F-16-Kampfjet desselben Geschwaders während eines Trainingsflugs ebenfalls über dem Meer zwischen der koreanischen Halbinsel und China abgestürzt. Auch damals überlebte der Pilot. Die USA haben in Südkorea 28 500 Soldaten stationiert. (sda/dpa)