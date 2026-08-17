Kühe freuen sich über den langersehnten Regen.

So herzig: Diese Kühe freuen sich über eine kühle Dusche
Jetzt erst einmal durchatmen: Die Hitzewelle hat zumindest vorübergehend ein Ende. Nach der anhaltenden Trockenheit hat am Montag in Teilen der Schweiz kräftiger Regen eingesetzt.
Aufnahmen aus der Thurgauer Gemeinde Wigoltingen zeigen, dass der langersehnte Regen nicht nur die Landwirte erleichtert. Auch die Kühe reagieren auf die plötzlichen Schauer mit sichtlich freudigem Verhalten und galoppieren frohlockend über die Weide. Cuteness-Faktor 1000!
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