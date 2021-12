Rare Aufnahmen! Koala-Mama wird bei der Geburt gefilmt in Duisburg

Video: watson/Aya Baalbaki

So sieht also eine Geburt von einem Koala-Baby aus 😱😍

Es kommt äusserst selten vor, dass Koala-Mamas bei der Geburt gefilmt werden. Erstens, weil die Beutelsäuger meistens in der Nacht gebären – und zweitens, weil sie sich in der Regel abschotten und Ruhe suchen. Im Duisburger Zoo konnte ein Mitarbeiter die Geburt aber per Zufall mitfilmen.

So schlängelt sich das Koala-Baby durch das Fell der Mama:

Video: watson/Aya Baalbaki

(aya)

