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Novartis baut in Basel bis zu 130 Stellen ab

Luftaufnahme des Novartis Campus Basel, dem globalen Hauptsitz von Novartis, mit der Promenade am Rhein, in Basel, am Montag, 2. Maerz 2026. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Luftaufnahme des Novartis Campus Basel, dem globalen Hauptsitz von Novartis.Bild: keystone

Novartis streicht in Basel bis zu 130 Jobs

02.09.2026, 14:5402.09.2026, 15:10

Der Pharmakonzern Novartis streicht in Basel bis Ende 2027 bis zu 130 Stellen. Der Grund sei, dass die kleinvolumige Produktion von Biologika im Stadtteil Kleinbasel aufgegeben werde, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Künftig sollen andere Biologika-Standorte weltweit die Aufgaben der Basler Fabrik übernehmen, wie es weiter heisst.

Hintergrund der Produktionsaufgabe sei, dass einzelne Mietverträge am Standort Kleinbasel ausliefen. Deshalb würden weitere Tätigkeiten vom Stadtteil Kleinbasel an den Novartis Campus auf der anderen Rheinseite verlagert, so das Communiqué. Dazu zählten Labore für biologische Zellbanken, analytische Testverfahren und technische Entwicklungsaktivitäten.

Der Umzug stelle den nächsten Schritt der bereits angekündigten Pläne dar, auf dem Campus ein neues Zentrum für die technische Entwicklung von Biologika aufzubauen, heisst es im Communiqué weiter. Dieses solle das bestehende Forschungszentrum für Biologika ergänzen.

Alle geplanten Änderungen stehen laut den Angaben unter dem Vorbehalt des Informations- und Konsultationsprozesses. Novartis setze sich dafür ein, betroffene Mitarbeitende mit einer Reihe von Angeboten zu unterstützen - unter anderem einem lange laufenden Sozialplan. (awp/sda)

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