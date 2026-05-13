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Minus 225'000 Jobs: Deutsche Auto-Branche vor noch grösserem Stellenabb

Minus 225'000 Jobs bis 2035: Deutsche Auto-Branche vor noch grösserem Stellenabbau

Der Verband der deutschen Automobilindustrie rechnet mit einem zusätzlichen massiven Stellenabbau in der Branche.
13.05.2026, 04:2913.05.2026, 04:29

«Wir müssen leider nach aktuellen Berechnungen von einem Beschäftigungsverlust von 225'000 Arbeitsplätzen bis 2035 ausgehen, also etwa 35'000 Arbeitsplätze mehr als bisher angenommen», sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

epa12441999 President of the German Association of the Automotive Industry Hildegard Mueller attends a press conference after meeting executives from top German automakers in Berlin, Germany, 09 Octob ...
Die deutsche Autoindustrieverband-Präsidentin Hildegard Müller.Bild: keystone

Davon seien von 2019 bis 2025 schon 100'000 Arbeitsplätze verloren gegangen, sagte Müller weiter. Ursprünglich war laut VDA der Abbau von 190'000 Arbeitsplätzen im Zeitkorridor von 2019 bis 2035 vorhergesagt worden. «Betroffen sind insbesondere die Zulieferbetriebe, weil auf dem Weg vom Verbrennermotor zur Elektromobilität gerade in der Zulieferindustrie viele Arbeitsplätze verloren gehen werden», erklärte die VDA-Chefin.

Als Ursache für die negative Entwicklung nannte Müller auch «eine gravierende und anhaltende Standortkrise» in Deutschland und Europa. «Und die Bedingungen verschlechtern sich zusehends. Hohe Steuern und Abgaben, teure Energie, hohe Lohnkosten, überbordende Bürokratie – die Liste der Herausforderung liesse sich fortführen», sagte sie. (sda/dpa)

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