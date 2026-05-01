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Netflix bringt Hochkant-Clips in Smartphone-App

Netflix bringt Hochkant-Clips in Smartphone-App

01.05.2026, 09:3501.05.2026, 09:35
Mit «Clips» springt Netflix auf den TikTok-Hype auf und bietet Material spezifisch zur Ansicht im Hochformat an.
Netflix wird Gen-Z/Alpha-freundlicher und bietet nun auch die Möglichkeit zum Doomscrolling an. Fein!Bild: netflix

Netflix wird in seiner Smartphone-App künftig Clips im Hochformat aus dem Angebot des Streaming-Riesen zeigen. Die Idee dahinter ist, Nutzern die Suche nach für sie interessanten Filmen und Serien zu erleichtern.

Der Clips-Bereich wird zunächst in den USA, Grossbritannien und sieben weiteren Ländern eingeführt, weitere sollen folgen, wie Netflix ankündigte.

Die Funktion ist ein wenig wie eine Video-App aufgebaut: Gescrollt wird vertikal. Filme und Serien können direkt aus dem Clips-Bereich zur persönlichen Netflix-Liste hinzugefügt und an Freunde weitergeleitet werden. Netflix reagiert darauf, dass Smartphone-Nutzer oft Ausschnitte aus dem Programm des Streaminganbieters etwa bei TikTok zu sehen bekommen.

Die Bildausschnitte sind dabei ans Hochformat angepasst. Netflix will zudem für verschiedene Nutzer unterschiedliche Fragmente auswählen, angepasst an ihre Interessen. Ausschnitte aus Podcasts und dem Netflix-Liveprogramm sollen später folgen, wie es hiess. (sda/dpa)

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