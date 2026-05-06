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WhatsApp beendet Unterstützung für alte Android-Smartphones

Whatsapp Symbolbild
WhatsApp beendet den Support für Android 5.Bild: keystone

WhatsApp beendet Unterstützung für uralte Android-Smartphones

Ab Herbst läuft WhatsApp auf sehr alten Smartphones mit veralteten Android-Versionen nicht mehr. Der Stichtag ist der 8. September 2026.
06.05.2026, 20:3106.05.2026, 20:46
Steve Haak / t-online
Ein Artikel von
t-online

WhatsApp läuft bald nicht mehr auf Handys mit uralten Android-Versionen. Das berichtete zuerst das Portal WABetaInfo. Demnach wird der Messenger ab dem 8. September 2026 nur noch auf Geräten mit Android 6 oder neuer unterstützt. Das bedeutet, dass Smartphones mit Android 5 (Codename Lollipop) die App nach dem Stichtag nicht mehr nutzen können.

Schon jetzt informiere WhatsApp betroffene Nutzer direkt in der App über die bevorstehende Änderung, heisst es weiter. Anwender sollten rechtzeitig reagieren, um einen Verlust ihrer Daten zu vermeiden.

Was Nutzer tun sollten

WhatsApp empfehle betroffenen Anwendern, vor dem Stichtag im September ein Backup ihrer Chats zu erstellen. Das könne in der Cloud auf dem Google Drive oder lokal auf dem Gerät erfolgen. So liessen sich die Daten später auf einem neueren Gerät wiederherstellen.

Nur wenige User betroffen

Googles Statistik zur Android-Versionsverteilung vom Dezember 2025 zufolge nutzen nur etwa 0,4 Prozent der Android-User die betroffenen Versionen 5.0 und 5.1, die vor über 10 Jahren veröffentlicht wurden. Bei weltweit weit über 3 Milliarden Android-Usern sind aber trotzdem mehrere Millionen User davon betroffen, etwa in Indien, Südostasien, Lateinamerika und Afrika.

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So sah Android 5 im Jahr 2014 aus.bild: watson

Das älteste noch von WhatsApp unterstützte Android 6 ist im Oktober 2015 veröffentlicht worden. Aktuell ist Android 16, wobei Google schon im Juni Android 17 veröffentlichen könnte.

Warum ältere Geräte nicht mehr unterstützt werden

Hintergrund der Entscheidung, die Unterstützung für sehr alte Android-Versionen einzustellen, sind laut WABetaInfo technische Anforderungen. Neue Funktionen benötigten leistungsfähigere Systeme und moderne Software. Sehr alte Android- oder iOS-Versionen können diese Anforderungen oft nicht erfüllen. Kurz: Veraltete Betriebssysteme bremsen die Weiterentwicklung des Messengers aus.

Das führe dazu, dass App-Entwickler weniger neue Funktionen einführen könnten, wenn sie alte Systeme weiter unterstützen, heisst es weiter. Deshalb passe WhatsApp regelmässig die Mindestanforderungen an – sowohl für Android als auch für iOS.

Verwendete Quellen:

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