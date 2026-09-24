wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Wirtschafts-News

Franken gibt nach SNB-Entscheid gegenüber Euro und Dollar deutlich nach

Wirtschafts-News

Franken gibt nach Nationalbank-Entscheid deutlich nach

24.09.2026, 10:4624.09.2026, 10:46

Der Franken hat nach dem Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Donnerstagmorgen deutlich an Boden verloren. Der Dollar stieg im Vergleich zur Schweizer Währung auf den höchsten Stand seit rund einem Jahr, während der Euro wieder über die Marke von 0.94 Franken kletterte.

Nähern sich der Parität an: Der Euro und der Franken.
Der Franken verliert an Wert.Bild: shutterstock.com

Der Dollar wird aktuell zu 0.8268 Franken gehandelt, und der Euro notiert bei 0.9423 Franken. Zum Dollar bewegt sich die europäische Gemeinschaftswährung dagegen nur wenig und liegt mit 1,1397 leicht über dem frühen Morgenstand von 1,1385.

Nach dem erwarteten Entscheid, den Leitzins bei null Prozent zu belassen, richtet sich der Blick vor allem auf die Kommunikation zum Franken: Die SNB habe die Wechselkursbewegungen nun wieder stärker in beide Richtungen im Auge, so ein Marktbeobachter.

Angesichts des zuletzt schwächeren Frankens und der höheren Energiepreise könnte ein stärkerer Franken helfen, importierten Inflationsdruck zu dämpfen. (dab/sda/awp)

Mehr zum Thema:

Die SNB belässt den Leitzins erneut bei 0 Prozent – was das (für dich) bedeutet
Die SNB belässt den Leitzins erneut bei 0 Prozent – was das (für dich) bedeutet
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Wirtschafts-News:
Volkswagen senkt Gewinnprognose deutlich – Aktie taucht ab
Babynahrung: Nestlé investiert über 300 Millionen in Brasilien
Schweizer Wirtschaft ist 2025 stärker gewachsen als bisher gedacht
Trotz roten Zahlen: Metall Zug steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Sunrise und Salt wollen bei der Netz-Infrastruktur enger zusammenarbeiten
Porridge für Pendler: Diese deutsche Kette will die Bahnhöfe erobern
Sunrise mit weniger Umsatz und Betriebsgewinn im zweiten Quartal
Nvidia und Wall Street sammeln halbe Billion Dollar für KI