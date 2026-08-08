Der nächste Iced Coffee ist dringend nötig. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Extremwetter

So entsteht eine Sommerdepression – und das kannst du dagegen tun

Alle freuen sich auf den Sommer – nur du fühlst dich müde, gereizt und erschöpft? Die Ursachen sind vielfältig: von der Belastung des Kreislaufs über schlechten Schlaf bis zu einer echten Sommerdepression. Wir erklären dir, warum Hitze müde macht und was du dagegen tun kannst.

Melanie Köppel / watson.de

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Die warmen Tage laden zu romantischen Vorstellungen ein: laue Abende in Cafés oder Bars, entspannte Tage am See oder Ausflüge mit Freundinnen. Die Realität sieht jedoch oft anders aus, denn die Hitze macht träge und der Mittagsschlaf wird obligatorisch.



Wieso ist das so? Und wie kann man dem ungewollten Sommer-Blues entgehen? Die Antworten hat watson auf einen Blick.

Wieso bin ich im Sommer so mies drauf?

Alle posten Urlaubsbilder auf Instagram, gefühlt ist jeder ständig unterwegs und du bist nur am Arbeiten? Hinter dem Sommer-Blues kann auch etwas ganz anderes stecken: FOMO (Fear of missing out).

Die Erwartungshaltungen an den Sommer sind hoch, das kann einen innerlichen Druck erzeugen. Wenn dann vielleicht Arbeit, der letzte Uni-Prüfungsstress oder andere Verpflichtungen einen Strich durch die Rechnung machen, kann sich das auf die Psyche auswirken. Dadurch kann sich Müdigkeit ausbreiten und der Körper braucht vor allem eines: viel Ruhe.

«Wenn es uns nicht gut geht, obwohl wir das selbst erwarten oder glauben, unser Umfeld erwartet das, fühlt sich alles doppelt so schwer an», sagt Kerstin Schuller, Klinische und Gesundheitspsychologin bei Instahelp, gegenüber dem Standard.

Was macht Hitze mit der Psyche?

Hitze kann erhebliche Auswirkungen auf die Psyche haben und zu Stress, Angst, Aggressionen und Depressionen führen. Hohe Temperaturen können die Ausschüttung von Stresshormonen erhöhen, was zu erhöhter Reizbarkeit und Unruhe führen kann.

Vor allem psychisch kranke Menschen oder Menschen, die vorbelastet sind, können die Auswirkung der Hitze besonders stark spüren. Aber auch Menschen, die gesund sind, können einen «Durchhänger» haben. Das ist absolut normal und sollte sich nach ein paar Tagen legen.

Warum bin ich bei Hitze so müde?

Der Körper ist bei besonders hohen Temperaturen im «Überlebensmodus». Bedeutet, dass die Temperaturregulation und das Schwitzen zu Stress führen können.

Antriebslosigkeit und ständige Müdigkeit sind die Folge. Das kann auch der Grund sein, wieso du nach einem Tag im nicht klimatisierten Büro keine Lust mehr auf einen Abend mit deinen Freundinnen und Freunden hast, obwohl die Arbeit an sich entspannt war.

Was tun bei Müdigkeit im Sommer?

Egal ob Müdigkeit oder Sommerdepression: Es ist wichtig, die Anzeichen zu erkennen. Es lohnt sich, eine gute Tagesstruktur zu haben und genügend Schlaf einzuplanen. Sport und soziale Kontakte können ebenso helfen, der Müdigkeit zu entkommen.

Wer kann, plant sich tagsüber genug Pausen ein und gönnt sich an besonders heissen Tagen einen Mittagsschlaf im kühlen und abgedunkelten Zimmer. Das schont den Körper und kann dazu beitragen, dass auch die Stimmung wieder steigt. Und wie immer gilt: Falls deine Symptome nicht besser werden, solltest du dir unbedingt ärztlichen Rat einholen.

Lass dir helfen!

In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.



– Die Dargebotene Hand: Tel 143,

– Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147,

– Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.Tel 143, www.143.ch Tel 147, www.147.ch

Es kann nervig sein, wenn die eigentlich schönste Zeit im Jahr sich nicht genau so anfühlt. Mit ein paar Tricks und viel Ruhe kann man jedoch die Zeit bestens nutzen, um selbst etwas runterzukommen. Und lass dir eines gesagt sein: Der Winter kommt schneller, als wir denken.