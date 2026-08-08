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Gereizt und erschöpft wegen der Hitze: Tipps gegen die Sommerdepression

Portrait of Asian female traveler fanning and sweating on sidewalk of temple on street in Bangkok, Thailand, Southeast Asia in hot weather and temperature. Heatstroke Outdoor health problem concept xk ...
Der nächste Iced Coffee ist dringend nötig. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de
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So entsteht eine Sommerdepression – und das kannst du dagegen tun

Alle freuen sich auf den Sommer – nur du fühlst dich müde, gereizt und erschöpft? Die Ursachen sind vielfältig: von der Belastung des Kreislaufs über schlechten Schlaf bis zu einer echten Sommerdepression. Wir erklären dir, warum Hitze müde macht und was du dagegen tun kannst.
08.08.2026, 07:0508.08.2026, 07:05
Melanie Köppel / watson.de

Die warmen Tage laden zu romantischen Vorstellungen ein: laue Abende in Cafés oder Bars, entspannte Tage am See oder Ausflüge mit Freundinnen. Die Realität sieht jedoch oft anders aus, denn die Hitze macht träge und der Mittagsschlaf wird obligatorisch.

Wieso ist das so? Und wie kann man dem ungewollten Sommer-Blues entgehen? Die Antworten hat watson auf einen Blick.

Inhaltsverzeichnis
Wieso bin ich im Sommer so mies drauf?
Was macht Hitze mit der Psyche?
Warum bin ich bei Hitze so müde?
Was tun bei Müdigkeit im Sommer?

Wieso bin ich im Sommer so mies drauf?

Alle posten Urlaubsbilder auf Instagram, gefühlt ist jeder ständig unterwegs und du bist nur am Arbeiten? Hinter dem Sommer-Blues kann auch etwas ganz anderes stecken: FOMO (Fear of missing out).

Die Erwartungshaltungen an den Sommer sind hoch, das kann einen innerlichen Druck erzeugen. Wenn dann vielleicht Arbeit, der letzte Uni-Prüfungsstress oder andere Verpflichtungen einen Strich durch die Rechnung machen, kann sich das auf die Psyche auswirken. Dadurch kann sich Müdigkeit ausbreiten und der Körper braucht vor allem eines: viel Ruhe.

So verändert sich das Konsumverhalten bei Hitze

«Wenn es uns nicht gut geht, obwohl wir das selbst erwarten oder glauben, unser Umfeld erwartet das, fühlt sich alles doppelt so schwer an», sagt Kerstin Schuller, Klinische und Gesundheitspsychologin bei Instahelp, gegenüber dem Standard.

Was macht Hitze mit der Psyche?

Hitze kann erhebliche Auswirkungen auf die Psyche haben und zu Stress, Angst, Aggressionen und Depressionen führen. Hohe Temperaturen können die Ausschüttung von Stresshormonen erhöhen, was zu erhöhter Reizbarkeit und Unruhe führen kann.

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Vor allem psychisch kranke Menschen oder Menschen, die vorbelastet sind, können die Auswirkung der Hitze besonders stark spüren. Aber auch Menschen, die gesund sind, können einen «Durchhänger» haben. Das ist absolut normal und sollte sich nach ein paar Tagen legen.

Warum bin ich bei Hitze so müde?

Der Körper ist bei besonders hohen Temperaturen im «Überlebensmodus». Bedeutet, dass die Temperaturregulation und das Schwitzen zu Stress führen können.

Antriebslosigkeit und ständige Müdigkeit sind die Folge. Das kann auch der Grund sein, wieso du nach einem Tag im nicht klimatisierten Büro keine Lust mehr auf einen Abend mit deinen Freundinnen und Freunden hast, obwohl die Arbeit an sich entspannt war.

Was tun bei Müdigkeit im Sommer?

Egal ob Müdigkeit oder Sommerdepression: Es ist wichtig, die Anzeichen zu erkennen. Es lohnt sich, eine gute Tagesstruktur zu haben und genügend Schlaf einzuplanen. Sport und soziale Kontakte können ebenso helfen, der Müdigkeit zu entkommen.

Wer kann, plant sich tagsüber genug Pausen ein und gönnt sich an besonders heissen Tagen einen Mittagsschlaf im kühlen und abgedunkelten Zimmer. Das schont den Körper und kann dazu beitragen, dass auch die Stimmung wieder steigt. Und wie immer gilt: Falls deine Symptome nicht besser werden, solltest du dir unbedingt ärztlichen Rat einholen.

Lass dir helfen!
Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.
In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel 143, www.143.ch
Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147, www.147.ch
Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

Es kann nervig sein, wenn die eigentlich schönste Zeit im Jahr sich nicht genau so anfühlt. Mit ein paar Tricks und viel Ruhe kann man jedoch die Zeit bestens nutzen, um selbst etwas runterzukommen. Und lass dir eines gesagt sein: Der Winter kommt schneller, als wir denken.

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33 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Phrosch
08.08.2026 07:47registriert Dezember 2015
Der Artikel mag ja zu normalen Sommern passen. Aber bei der aktuellen Hitze erklären ganz andere Dinge meine Stimmung und Müdigkeit. Mittagsschlaf geht nicht (Arbeit am Arbeitsplatz), damit es drinnen nicht zu heiss wird, ist viel Aufwand und ein Leben in Dunkelheit nötig (alle Storen zu etc). Genügend Schlaf ist ein Wunschtraum, weil es zu warm dafür ist. Und Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Kommt dazu, dass ich mir echt Sorgen mache um die Natur.
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SamsonP
08.08.2026 07:39registriert April 2024
oder einfach: manage your expectations. Man muss nicht immer davon ausgehen, dass jeder Arbeitstag erfolgreich, jeder Abend im Freundeskreis lustig oder notwendig ist, jedes Ferienbild von Freunden auch der Realität entspricht und glauben, dass alle andere Leute im Umfeld so ein super-tolles Leben hätten, wie ständig behaupten. Es ist auch total ok mal miese Laune zu haben, um 20Uhr ins Bett zu gehen, sich dem Dauergeplapper zu entziehen und nicht an den social event zu gehen oder die Urlaubsbilder der Bekannten schlicht zu ignorieren oder zu löschen. Man darf sich auch mal einfach wegducken.
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Pummelfee
08.08.2026 08:33registriert Mai 2020
Kühles abgedunkeltes Zimmer für den Mittagsschlaf…viel Glück beim suchen! Abgedunkelt ja. Aber kühl? Wo soll man das gegenwärtig finden. Viel schlafen? Ja wie denn bei dieser Hitze. Eure Ratschläge waren auch schon mal besser…
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