Quizz den Huber ist wie Wein. Ein bisschen gelagert noch besser als sonst

Liebe Huberquizzer

Nach einer Woche Lagerung in den muffigen Niederungen unserer Datenkrake zapfen wir nun das Ferien-Huber-Quiz Nr. 2 an. Dani geniesst zu Hause immer noch das Flohnerleben. Aber weil wir wissen, dass er eh einmal in dieses Quiz klickt (wegen den Kommentaren), erinnern wir ihn doch gleich an seine eigentliche Bestimmung:

bild: watson.ch

Bald sitzt du wieder hier und ärgerst dich über deinen Computer!

Geniess es noch einen Tag, Dani! Und für euch geht es nun los mit dem Konservenquiz.

Quiz 1. Geographie: Haha. Wir versuchen es wieder einmal: Welchen Umriss sehen wir hier? Sambia Botswana Zentralafrikanische Republik Kongo 2. Geschichte: Was war KEINE Gladiatorengattung? AP/AP Gallimimus Murmillo Thraker Retiarius 3. Tierwelt: Was bei den Wölfen ein Rudel ist und bei den Ziegen eine Herde, ist bei den WALEN … ? AP/AP … ein Stand … eine Korona … ein Pack … eine Schule 4. Kunst & Kultur: Wer designte diesen Ohrensessel (Gruss und Kuss an Adi, der dieses Quiz vielleicht gerade in diesem Sessel spielt)? Charles Eames Le Corbusier Eero Saarinen Eileen Gray 5. Wissenschaft: METROLOGIE ist die Wissenschaft … ? … des Städtebaus. … des Klimas. … des Messens. … der Sternkunde. 6. Populärkultur: Welche Zeichentrickserie wurde NICHT zuerst auf MTV ausgestrahlt? AP/AP Beavis & Butthead Celebrity Deathmatch Daria Southpark 7. Schweiz: Welche Hauptstadt eines Nachbarlandes liegt am weitesten von unserer Hauptstadt entfernt? KEYSTONE EPA Berlin EPA Rom EPA Paris EPA/EPA Wien 8. International: Wo befindet sich der Hauptsitz des Europäischen Gerichtshofs? Brüssel Den Haag Luxemburg Strassburg 9. Sport: Welchem 100-Meter-Sprinter konnte die Einnahme von Dopingmitteln NIE nachgewiesen werden? EPA AP Linford Christie EPA Usain Bolt AP/AP Yohan Blake EPA Asafa Powell EPA Justin Gatlin X00129 Ben Johnson 10. Allgemeinwissen: Welches Kernkraftwerk soll Ende 2019 stillgelegt werden? WikiCommons Mühleberg KEYSTONE Leibstadt Gösgen KEYSTONE Beznau

