Wer möchte hier nicht arbeiten? Das neue Schweizer Google-Hauptquartier in 25 Bildern



In Zürich betreibt Google schon seit mehreren Jahren das grösste Entwicklungszentrum ausserhalb der USA. Mit dem Bezug der neuen Büros in der Europaallee erhält das Google-Team eine zusätzliche Heimat im Herzen der Limmatstadt. Ein Einblick in die Welt der Zoogler.

Die alte Sihlpost ist das neue Google-Hauptquartier in Zürich bild: google

Die Sihlpost ist erst der Anfang: In den nächsten Jahren sollen mehrere Tausend Google-Angestellte weitere Gebäude in der Europaallee in Beschlag nehmen.

Momentan beschäftigt Google gut 2000 Mitarbeiter im alten Hürlimann-Areal. In der Sihlpost sollen bald 300 Googler arbeiten. Mit dem neuen Standort Sihlpost/Europaallee direkt neben dem Hauptbahnhof können künftig maximal 5000 Zoogler, wie sich die Zürcher Google-Mitarbeiter nennen, in der Limmatstadt arbeiten.

Willkommen bei Google-Zürich: Die neuen Büros sollen einst Platz für bis zu 5'000 Mitarbeitende bieten. Bild: EPA/KEYSTONE

Beim Rundgang finden sich überall Reminiszenzen an das historische Postgebäude, das in den letzten Jahren zum Hightech-Tempel umgebaut wurde bild: watson

Die eigentlichen Büros sind auf den ersten Blick wenig spektakulär bild: watson

Die Internetdienste Google Search, Maps, Calendar, YouTube sowie Gmail haben ihr Zuhause schon länger in Zürich. Weitere zentrale Google-Produkte wie der Google Assistant werden ebenfalls in Zürich mitentwickelt.

Das Google-Team im Sihlpost-Gebäude ist verantwortlich für Google Calendar und Gmail sowie die Cloud-Lösungen der G Suite für Unternehmen bild: google

Über die letzten Jahre hat Google Schweiz jährlich über hundert Praktikanten Lernmöglichkeiten geboten. Ab Herbst sollen erstmals fünf Lehrlinge ausgebildet werden.

Zum Vergleich: So sahen die Räume in der Sihlpost früher aus bild: watson

Zurück in die Gegenwart: Beim Rundgang kommen wir an grosszügigen Aufenthaltsräumen vorbei bild: google

Seit Juni 2016 hat das neu geschaffene Google Europe Research Team seinen Sitz in Zürich. Das Forschungsteam arbeitet am Zukunftsthema maschinelles Lernen mit einem Fokus auf natürliche Spracherkennung und -wiedergabe. Die erarbeiteten Grundlagen fliessen in Dienste wie Google Assistant, Google Photos oder Google Translate ein.



Mit maschinellem Lernen bzw. künstlicher Intelligenz können Algorithmen etwa Sprachen in Echtzeit übersetzen oder erkennen, was sich auf Fotos befindet.

Ein kurzer Blick in die Ca­fe­te­ria bild: google

2004 startete Google Schweiz mit zwei Mitarbeitern am Zürcher Limmatquai und wechselte im März 2008 ins Hürlimann-Areal. In Zürich arbeiten hauptsächlich Programmierer aus 75 Nationen. Tiefe Steuern, der Flughafen und die ETH machen Zürich für den US-Konzern als Standort attraktiv. Google schafft Arbeitsplätze, allerdings haben kleinere Schweizer IT-Unternehmen so kaum mehr Chancen, die besten ETH-Abgänger zu verpflichten.

Dieser Raum heisst Parcel 13 bild: google

Werden die Masseneinwanderungs-Initiative oder Donald Trumps Pläne, möglichst viele Arbeitsplätze in die USA zurückzuholen für Google Schweiz zum Problem? Auf diese aus Schweizer Sicht brennenden Fragen gab es heute keine Auskunft. Google-Schweiz-Chef Patrick Warnking umschiffte sämtliche unbequemen Fragen während des Eröffnungs-Events.

Natürlich kommt man nur mit Chipkarte ins Gebäude rein bild: watson

Die neuen Büros sind hübsch, keine Frage. Die Frage ist, ob je ein Googler Zeit haben wird, hier gemütlich einen Kaffee zu trinken ... bild: google

... oder so entspannt zu arbeiten screenshot: google

Zürcher Googler heissen übrigens Zoogler bild: watson

In Zürich wurde beispielsweise Google Maps entwickelt bild: watson

Da soll noch einer sagen, Informatiker hätten keinen Humor! bild: watson

Etwas haben die Zoogler im Überfluss: Meetingräume und ... bild: google

... gemütliche Nischen, um etwas zu besprechen bild: watson

Und nein, im neuen Gebäude hat es keine Rutschbahn mehr. Immerhin hat's für eine Dartscheibe gereicht ;) bild: watson

In der Edelkantine: Zeit fürs Mittagessen bild: google

Das Essen bei Google ist bekanntlich gratis ... bild: google

... denn wer in der Kantine isst, macht kürzere Mittagspausen bild: google

Und wer's scharf mag, kommt auch nicht zu kurz bild: watson

Kulinarisch müssen die Zoogler auf jeden Fall nicht darben! bild: google

Das Menü von heute sah zumindest lecker aus bild: watson

Google hat auch gleich eine Kochschule ins neue Gebäude integriert bild: watson

Schach in der Kantine – Warum nicht? bild: watson

Früher sah es hier übrigens so aus: bild: watson

Die alte Paketanlage in der Sihlpost

