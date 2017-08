Mann attackiert Frau mit 3 Kindern in Baar ZG auf offener Strasse

Bild: Kapo ZG

Am Mittwochnachmittag, kurz nach 14.30 Uhr, ist eine Frau auf der Dorfstrasse in Baar im Kanton Zug von einem Mann angegriffen worden. Die Frau war in Begleitung von drei Kindern, wie die Kantonspolizei Zug mitteilt.

Beim Angriff erlitt sie mittelschwere Kopfverletzungen. Auch eines der drei Kinder, ein 14-jähriges Mädchen, erlitt Verletzungen. Die 25-jährige Mutter musste ins Spital gebracht werden.

Der mutmassliche Täter, 34-jähriger Schweizer, wurde am Tatort von mutigen Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und schliesslich verhaftet. Das Motiv für die Tat sowie der genaue Tatablauf werden zurzeit abgeklärt. Wie die Zuger Polizei auf Anfrage bestätigt, stehen Opfer und Täter nicht in einer familiären Beziehung. (aeg)

Korrigendum: In einer früheren Version des Artikels schrieben wir, die 14-Jährige sei die Tochter der Frau. Dies ist nicht der Fall. Sie war lediglich in Begleitung derjenigen. Bitte entschuldigen Sie die Verwirrung.

