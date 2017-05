Weder dick noch doof – überragender Hardy packt gegen Finnland diese Monsterparade aus

Frankreich schlägt Finnland an der Eishockey-WM gleich mit 5:1. Grossen Anteil am Kantersieg hat der französische Keeper Florian Hardy, der eine fantastische Leistung zeigte und die Finnen reihenweise verzweifeln liess. Kurz vor der ersten Pause gelang ihm eine Parade, die in keinem WM-Rückblick fehlen darf. Als Oskar Osala aus kurzer Distanz auf das «leere» Tor schiessen konnte, wehrte Hardy mirakulös mit dem Stock ab.

Nach der Partie wurde zunächst Bellemare (1 Tor und 1 Assist) zum besten Spieler der Franzosen ausgerufen, nach heftigen Protesten der Zuschauer erhielt dann aber Hardy die Auszeichnung.

