None of Them und Crimer für Video-Clips ausgezeichnet

Die Video-Clips «Hyenas on the Beach» der Zürcher Band None of Them und «Brotherlove» des Ostschweizers Crimer werden vom Migros-Kulturprozent ausgezeichnet. None of Them erhalten den Jurypreis, Crimer den des Publikums. Die Preise sind mit je 5000 Franken dotiert.

Preisstifter sind neben dem Kulturprozent die Solothurner Filmtage und die Fondation Suisa. Übergeben werden die Preise an der Award-Show des Popmusikfestivals m4music am 24. März 2018, wie das Migros-Kulturprozent am Mittwoch mitteilte. 247 Künstler hatten Arbeiten für den zum siebten Mal vergebenen «Best Swiss Video Clip» 2018 eingereicht.

Bei «Hyenas on the Beach» führte Tobias Nölle Regie, auch bekannt von Filmen wie «Aloys» und «Heimatland». Der Clip erzählt eine surreale Geschichte um eine tote Mutter, ihren Sohn und die Transplantation eines Tintenfischs.

«Der Clip überzeugt durch den roten Faden in seiner Geschichte, die Realität, Fiktion und Science-Fiction auf eindrückliche und überraschende Weise verbindet. Die starken Bilder fordern die Zuschauer heraus, sich der eigenen Ängste zu besinnen. Musik und Bild verbinden sich zu einem eindrücklichen Ganzen», heisst es in der Begründung des Jurypräsidenten und Regisseurs Haris Dubica.

Bei Crimers «Brotherlove» führte Nico Schmied Regie. Der Clip zeichnet die private Annäherung nach zwischen einem Sänger und einem Video-Regisseur, der sich in seiner Freizeit gern als Frau stylt. Am Online-Voting haben sich 1795 Leute beteiligt.

