6-Jähriger starb nach Laufband-Training – sein Vater schiebt es auf «Lungen-Entzündung»

Einige Monate später stellte ein Gerichtsmediziner fest, dass Corey an regelmässigen Misshandlungen starb. Dazu gehörten etwa brutale Schläge gegen seine Brust und seinen Bauch und eine Risswunde an seinem Herz.

Er behauptet, sein Sohn Corey Micciolo sei an einer Lungenentzündung gestorben, und nicht etwa an einer Gym-Session, die einer Misshandlung gleichkam.

Christopher Gregor (31) aus New Jersey muss sich wegen Mordes an seinem sechsjährigen Sohn in den USA vor Gericht verantworten.

Trotz Klimakrise: Junge Städter fliegen am häufigsten in die Ferien

Marjorie Taylor Greene plant nächsten Umsturz: Sie hat Speaker Mike Johnson im Visier

Sie hatte sich schon gegen seinen Vorgänger aufgelehnt: Trump-Anhängerin Marjorie Taylor Greene will nun Repräsentantenhaus-Sprecher Johnson stürzen.

In den USA will die glühende Trump-Anhängerin Marjorie Taylor Greene den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, ihren republikanischen Parteikollegen Mike Johnson, stürzen. Sie werde in der kommenden Woche ein Misstrauensvotum in der Kongresskammer veranlassen, erklärte Greene am Mittwoch vor Journalisten in Washington. «Mike Johnson hat sich dem widerlichen Geschäftsmodell von Washington DC angeschlossen, auf alle Zeiten Kriege zu finanzieren», sagte Greene. Sie warf Johnson «Verrat» vor.