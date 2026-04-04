Taglilie bild: Gärtner Graf

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5 schöne Pflanzen, die Schnecken nicht mögen

Schnecken fressen dir den Garten leer? Diese schönen Pflanzen lassen sie links liegen und sind alles andere als langweilig.

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1. Tipp: Taglilie

Taglilie (Taglilie (Hemerocallis x cultorum ‘Stella d’Oro’) bild: Gärtner Graf

Ich bin sehr anpassungsfähig und langlebig. Einzig trockener Boden behagt mir weniger. Ich wachse kräftig und lasse den Unkräutern kaum Raum. Pflanzt du mich an einen sonnigen Platz, leuchten vor allem meine dunkleren Blüten intensiver. An schattigen Standorten bilde ich deutlich weniger Blüten.

In China wird insbesondere meine Art Hemerocallis fulva seit Jahrhunderten als Gemüse angebaut. Hierzulande werden meine essbaren Blüten immer häufiger als Dekoration für Salate und Desserts verwendet. Meine Blüten solltest du vor dem Essen aber dämpfen oder trocknen, da sie roh wegen des hohen Alkaloidgehalts toxisch wirken können. Zählst du dich zu den intelligenten faulen Gärtnerinnen und Gärtner? Dann bin ich die richtige Pflanze für dich – erfahre hier wieso.



2. Tipp: Schönaster

Schönaster (Kalimeris incisa 'Blue Star') Bild: Gärtner Graf

Atemberaubend sind meine reich verzweigten, asterähnlichen Blütenstände. Schneidest du meine verblühten Triebe regelmässig zurück, zeige ich dir meine körbchenartigen weissen bis zartvioletten Blumen bis spät in den Herbst hinein. Meine Blüten halten auch gut in der Vase und bringen Farbe in dein Zuhause. Überzeugend ist ausserdem mein kräftiger, kompakter Wuchs.

Ich bin pflegeleicht und sehr tolerant. Du kannst mich in die Sonne oder in den Halbschatten pflanzen und ich gedeihe fast in jedem Boden. Einzig Staunässe und Wurzeldruck mag ich nicht. Auch für Kübel oder Töpfe auf der Terrasse oder dem Balkon bin ich eine gute Wahl.

Erstaunlich, dass ich als attraktive Dauerblüherin nicht populärer bin. Erfahre mehr von meinen Qualitäten.



3. Tipp: Mädchenauge

Quirlblättriges Mädchenauge (Coreopsis verticillata ‘Moonbeam’) Bild: Gärtner Graf

Ich werde geliebt für meine reiche und lange Blütezeit. Doch auch mein feines, nadelartiges Laub ist attraktiv. Mit meinen kurzen Ausläufern bilde ich dichte, vieltriebige Bestände, die deinen Garten mit Leichtigkeit und Struktur bereichern.

Gib mir einen sonnigen Standort, denn im Halbschatten verliere ich schnell meine Blühfreude. Ich bin genügsam, brauche wenig Wasser und vertrage trockene Phasen gut – doch Staunässe, besonders im Winter, kann mir schaden. Zudem eigne ich mich auch wunderbar für die Kübelbepflanzung. Erfahre mehr über meine Herkunft und meinen Namen.

4. Tipp: Kerzenknöterich

Kerzenknöterich (Bistorta amplexicaulis ‘Blackfield’) bild: Gärtner graf

Ich zeichne mich durch auffällige kerzenförmige Blüten aus, die in Rot, Rosa oder Weiss leuchten. Meine Blätter bilden einen dichten, den Boden bedeckenden Laubteppich und färben sich im Herbst oft gelb. Zudem bin ich äusserst langlebig und eine echte Bereicherung für deinen Garten.

An der vollen Sonne wachse ich am besten, vertrage aber auch leicht beschattete Standorte. Pflanze mich bitte in einen lehmigen, nährstoffreichen Boden, der frisch bis feucht ist. Kahlfröste sind ein Problem für mich, besonders wenn meine Rhizome aus dem Erdreich ragen. Deshalb bin ich dir für eine Kompostgabe im Herbst oder eine schützende Abdeckung mit Laub und Reisig dankbar. Willst du wissen, wieso ich seit ungefähr zehn Jahren immer beliebter werde?

5. Tipp: Elfenblume

Elfenblume (Epimedium x perralchicum 'Frohnleiten') Bild: Gärtner Graf

Meine zarten gelben Blüten schweben wie kleine Kunstwerke über dem Laub. Im Herbst zeigen die Blattränder ein tiefes Rotbraun und malen ein zauberhaftes Bild. Mein attraktives Blattwerk bleibt selbst im Winter anmutig und eignet sich auch sehr gut für die Floristik. Im Schatten deiner grossen Laubgehölze finde ich mein Zuhause. Dort breite ich mich gerne grossflächig mit meinem üppigen, dichten Laubteppich aus. Starkwachsend, verdränge ich das Unkraut und mache dir so kaum Arbeit.

Lerne mich noch besser kennen.



Gärtner Graf Beat Graf begann seinen beruflichen Werdegang vor 39 Jahren mit einer Lehre zum Baumschulisten. Nach einer umfassenden Aus- und Weiterbildung folgten viele weitere Jahre als Besitzer einer Staudengärtnerei. Mit 51 Jahren verkaufte er den Betrieb und gründete 2022 die GÄRTNER GRAF AG. Hier geht es zum Gärtner Graf Blog

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