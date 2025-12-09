Silhouette eines Familien-SUV für den MG IM6 (l.) und einer Familien-Limousine für den MG IM5 (r.) bild: Astara

Watts on

Dieses chinesische Auto bietet ein super Preis-Leistungs-Verhältnis

Lang haben wir darauf gewartet, nun fahren sie endlich vor. Das Ziel der neuen MG IM5 und IM6 ist einfach: Sie sollen die führenden westlichen Elektroautos auf ihrem eigenen Terrain herausfordern, indem sie chinesische Technologie zu einem günstigen Preis anbieten. Zu schön, um wahr zu sein? Wir haben beide Modelle vorab getestet.

Jerome Marchon Folge mir

Mehr «Blogs»

Aufgrund der hohen Zölle haben es chinesische Hersteller schwer, sich in Europa einen Namen zu machen. Ausser in der Schweiz, in Norwegen und im Vereinigten Königreich, den drei Märkten, die für die Rückkehr der Marke MG ausgewählt wurden. Hinter dieser historischen britischen Marke verbirgt sich nun IM Motors, ein Projekt, das durch die Gruppe SAIC Motor in Verbindung mit Alibaba und Zhangjian High-tech entstanden ist.

Sanfte, runde Linien, Leistungsstärke unter der Motorhaube. bild: Astara

Die beiden neuen Modelle mit den Namen IM5 und IM6 haben es in sich: 800-V-Architektur, 75- bis 100-kWh-Batterien und eine Reichweite von über 600 Kilometer, je nach Version, dazu bis zu 751 PS (bei der Topversion mit Allradantrieb).

Diese neuen chinesischen Modelle, die von Astara für die Schweiz vermarktet werden, sind eine grosse Offensive: Selten haben so gut ausgestattete und leistungsfähige Modelle einen so niedrigen Preis. Der Einstiegspreis liegt bei 41 990 Franken für die Limousine IM5 und 49 900 Franken für den SUV IM6, während das teuerste Modell inklusive aller Optionen unter 60 000 Franken bleibt.

Was verbirgt sich dahinter? Unsere erste Fahrt in der Zürcher Region auf herbstlichen Strassen sollte Klarheit bringen. Beginnen wir beim schlichten und eleganten Design: Der IM5 und der IM6 basieren auf derselben Plattform und setzen auf Rundungen. Die Länge beträgt mehr als 5 Meter und die Breite fast 2 Meter.

Der Innenraum ist schlicht, funktional, aber nicht minder einladend. bild: Astara

Logischerweise ist der Innenraum überreichlich bemessen. Auch die Modularität ist mit zahlreichen Stauräumen gut durchdacht, und das trotz des fehlenden Handschuhfachs. Stattdessen ergänzt eine gekühlte Mittelkonsole einen Bereich, in dem mehrere Geräte angeschlossen werden können.

bild: Astara

Techfans werden sich über den 26,3-Zoll-Doppelbildschirm, der als Armaturenbrett fungiert und zu dem ein zweiter, zentraler 10,5-Zoll-Bildschirm hinzukommt, freuen. Die Ergonomie der Multimediasysteme ähnelt sehr der eines bestimmten amerikanischen Herstellers von Elektroautos – entweder es geht durch oder es geht kaputt.

Nachdem man sich durch die Untermenüs gewühlt hat, um alles zu verstehen und Shortcuts einzurichten, funktioniert alles einwandfrei, aber die Handhabung kann für Neulinge kompliziert sein.

Motor läuft

Mit dem Lenkrad in der Hand sind die ersten Eindrücke sehr angenehm, mit einer guten Sitzposition für alle Körpergrössen. Die Ausführung im Innenraum weist keine nennenswerten Mängel auf und es entsteht der Eindruck relativer Qualität, trotz des allgegenwärtigen Kunstleders.

Die wahrgenommene Qualität ist für den geforderten Preis auf einem guten Niveau. bild: Astara

Man sieht, dass IM – sorry, MG – versucht hat, eine möglichst hohe wahrgenommene Qualität zu erreichen und gleichzeitig die Produktionskosten im Rahmen zu halten.

Komfort geht vor Sportlichkeit. bild: Astara

Auf der Strasse gibt es nur ein Motto: Komfort und Wendigkeit. Unterstützt durch Hinterradlenkung, glänzen die beiden chinesischen Modelle mit ruhiger und sanfter Steuerung – im Gegensatz zur Konkurrenz, die auf steifere und sportlichere Fahrwerke setzt. Geschmackssache.

Die Hinterradlenkung sorgt für mehr Wendigkeit. bild: Astara

Die Energierückgewinnung beim Abbremsen erweist sich als überraschend schwach ausgeprägt. Das Fahren mit nur einem Pedal ist nicht verfügbar und das Bremsverhalten ähnelt viel eher dem eines altmodischen Autos mit Verbrennungsmotor.

Schallmauer durchbrochen?

Aufgrund der 751 PS, die sich bei den «Performance»-Modellen auf die beiden Elektromotoren verteilen, hat es das Ertasten des rechten Pedals natürlich in sich.

Die beiden MGs bäumen sich heftig auf, während die Köpfe der Insass*innen eine abrupte Verschiebung des Blutflusses verkraften müssen. Völlig verrückt! Auch wenn man sich angesichts der Geschwindigkeitslimits fragt, wozu man so viele Watt haben sollte.

Bis zu 600 Kilometer theoretischer Reichweite. bild: Astara

Eines ist sicher: Leistung ist nicht mehr unerschwinglichen Supersportwagen vorbehalten. Bei entspannter Fahrweise kann die Reichweite theoretisch bis zu 600 Kilometer betragen und die Ladezeit von 10 auf 80 % dauert bei 396 kW 17 Minuten.

Sollte man also zugreifen? Nach diesem ersten Testlauf steht fest: Die IM5 und IM6 sind nicht nur billige Kopien der etablierten Konkurrenz. Das Technologiepaket ist auf dem neuesten Stand und die Ausstattung top. Auch wenn wir uns etwas straffere Fahrwerkseinstellungen und die Möglichkeit, beim Bremsen eine stärkere Rekuperation zu aktivieren, gewünscht hätten, ist es schwer, sich bei einem solchen Preis-Leistungs-Verhältnis zu beschweren.

MG ist ernst zu nehmen: Ein Tipp für Technikfreaks und Familien, die das Beste für ihr Geld wollen und sich weniger für die Marke auf der Motorhaube interessieren.