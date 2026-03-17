Trump droht mit Nato-Austritt der USA
US-Präsident Donald Trump drohte bei einer Pressekonferenz im Oval Office mit einem Nato-Austritt der USA. «Wenn sie uns nicht helfen, ist es sicher etwas, über das wir nachdenken müssen», sagte er. «Ich brauche den Kongress nicht dafür, wie Sie vielleicht wissen», fügte er hinzu.
Dem hatte der Kongress allerdings im Jahr 2023 einen Riegel vorgeschoben: Ein Gesetz verbietet dem US-Präsidenten, den «Nordatlantikvertrag auszusetzen, zu kündigen oder die USA daraus zurückzuziehen» – ohne Zustimmung des Senats oder des Kongresses.
Zuvor hatte Trump die Nato für ausbleibende Hilfe bei der Sicherung des Öltransports durch die Strasse von Hormus kritisiert. Er wolle nun auf Hilfe der Partner für die Sicherung der Schifffahrt verzichten. Das schreibt er auf seiner Plattform Truth Social.
Als Grund für seinen Sinneswandel gibt er an, auf die Unterstützung nicht mehr angewiesen zu sein. «Aufgrund unserer militärischen Erfolge benötigen wir die Unterstützung der Nato-Staaten nicht mehr – das haben wir nie getan!», schreibt Trump auf Truth Social.
Die meisten Verbündeten der USA hätten einen Einsatz in der Strasse von Hormus abgelehnt. Er sei nicht überrascht: «Wir schützen sie, aber sie werden uns, insbesondere in Notlagen, nicht helfen.» Diesen Vorwurf brachte der US-Präsident schon des Öfteren an.
Der republikanische Trump-Vertraute Lindsey Graham erklärte nach einem Gespräch mit Trump auf der Plattform X: «Ich habe ihn noch nie in meinem Leben so wütend erlebt.» Graham teile diese Wut, «angesichts dessen, was auf dem Spiel steht».
Just spoke to @POTUS about our European allies’ unwillingness to provide assets to keep the Strait of Hormuz functioning, which benefits Europe far more than America. I have never heard him so angry in my life. I share that anger given what’s at stake.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 17, 2026
The arrogance of our…
Trump hatte Tage zuvor mit konfrontativen Worten Nato-Verbündete aufgefordert, bei der Sicherung von Öltransporten durch die Meerenge vor dem Iran zu helfen. Im Iran-Krieg ist die Durchfahrt praktisch zum Erliegen gekommen. Die Ölpreise stiegen auf das höchste Niveau seit Jahren. (hkl, mit Material der Nachrichtenagenturen sda/dpa)