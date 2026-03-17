Trump spielt mit dem Gedanken, aus der Nato auszutreten. Bild: keystone

Trump droht mit Nato-Austritt der USA

US-Präsident Donald Trump hat die Nato für ausbleibende Hilfe bei der Sicherung des Öltransports durch die Strasse von Hormus kritisiert. Er sei von den Alliierten enttäuscht – und droht mit dem Nato-Austritt.

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US-Präsident Donald Trump drohte bei einer Pressekonferenz im Oval Office mit einem Nato-Austritt der USA. «Wenn sie uns nicht helfen, ist es sicher etwas, über das wir nachdenken müssen», sagte er. «Ich brauche den Kongress nicht dafür, wie Sie vielleicht wissen», fügte er hinzu.

Dem hatte der Kongress allerdings im Jahr 2023 einen Riegel vorgeschoben: Ein Gesetz verbietet dem US-Präsidenten, den «Nordatlantikvertrag auszusetzen, zu kündigen oder die USA daraus zurückzuziehen» – ohne Zustimmung des Senats oder des Kongresses.

Zuvor hatte Trump die Nato für ausbleibende Hilfe bei der Sicherung des Öltransports durch die Strasse von Hormus kritisiert. Er wolle nun auf Hilfe der Partner für die Sicherung der Schifffahrt verzichten. Das schreibt er auf seiner Plattform Truth Social.

Als Grund für seinen Sinneswandel gibt er an, auf die Unterstützung nicht mehr angewiesen zu sein. «Aufgrund unserer militärischen Erfolge benötigen wir die Unterstützung der Nato-Staaten nicht mehr – das haben wir nie getan!», schreibt Trump auf Truth Social.

screenshot truth social

Die meisten Verbündeten der USA hätten einen Einsatz in der Strasse von Hormus abgelehnt. Er sei nicht überrascht: «Wir schützen sie, aber sie werden uns, insbesondere in Notlagen, nicht helfen.» Diesen Vorwurf brachte der US-Präsident schon des Öfteren an.

Der republikanische Trump-Vertraute Lindsey Graham erklärte nach einem Gespräch mit Trump auf der Plattform X: «Ich habe ihn noch nie in meinem Leben so wütend erlebt.» Graham teile diese Wut, «angesichts dessen, was auf dem Spiel steht».

Trump hatte Tage zuvor mit konfrontativen Worten Nato-Verbündete aufgefordert, bei der Sicherung von Öltransporten durch die Meerenge vor dem Iran zu helfen. Im Iran-Krieg ist die Durchfahrt praktisch zum Erliegen gekommen. Die Ölpreise stiegen auf das höchste Niveau seit Jahren. (hkl, mit Material der Nachrichtenagenturen sda/dpa)